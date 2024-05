Terrible noticia: se frena la construcción del primer reactor de potencia 100% argentino

El recorte presupuestario golpea de lleno al proyecto CAREM, el primer reactor nuclear de potencia íntegramente construido en el país. “Hace un mes se intentó despedir a 70 trabajadores de la UOCRA y es muy posible que la obra no continúe”, advirtió el secretario general de ATE Zárate, Fernando Pérez.

El secretario general de ATE Zárate, Dernando Pérez, señaló que también fueron afectados otros programas de la Comisión Nacional de Energía Atómica por falta de presupuesto. “Es una obra de insignia y es una esperanza del sector nuclear. En el mundo es una tecnología que hará vanguardia”, explicó sobre el CAREM,

El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, que reafirma con este nuevo hito su capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares, perfilándose a su vez como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés).

Con este proyecto, Argentina lidera la carrera por los reactores SMR, una tecnología que será vital en la transición energética y supone billones de dólares en exportaciones.

El desarrollo nuclear con fines pacíficos es quizás la única política permanente que ha tenido el país desde mediados del siglo XX hasta la fecha.

Asimismo, el entrevistado mencionó: “Hoy el proyecto tiene un panorama gris, principalmente para los asalariados”. Aunque agradeció el apoyo del ministro de Trabajo provincial, Walter Correa “para concretar una conciliación obligatoria que ya concluyó”.

En este contexto, mencinó que con la Ley Bases se incluyó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) que cuenta con 3 mil trabajadores y proyectos de energía nuclear. “Sería una entrega de la soberanía energética y en beneficio de los amigos del Presidente», apuntó.

No obstante, Pérez aseguró que la energía nuclear “es estratégica para el país. Tenés una tecnología que no depende de los factores climáticos y no contamina”. Además precisó que funciona los 365 días del año y hay cada vez más centrales nucleares a nivel mundial.

Además cuestionó que detrás de esta idea de privatización “están Rocca, Pérez Companc y empresas extranjeras. La única razón de las ventas es porque el Gobierno quiere entregar el negocio a sus amigos. Y esto viene con despidos”.

CAREM: primer reactor de potencia 100% argentino

Esta clase de reactores tienen una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar).

El prototipo está siendo construido en Lima, provincia de Buenos Aires. El edificio que lo contendrá comprende una superficie de 18.500 m2, de los cuales alrededor de 14.000 m2 corresponden al llamado ‘módulo nuclear’, el sector que incluye la contención del reactor, la sala de control y todos los sistemas de seguridad y de operación de la central. La obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014, momento desde el cual el CAREM se ha constituido como el primer SMR del mundo en estar oficialmente en construcción.

Esta primera versión de los reactores tipo CAREM será capaz de generar 32 megavatios eléctricos, y se destaca por un riguroso estándar de seguridad aplicado desde el diseño, obtenido mediante soluciones de alta ingeniería que simplifican su construcción, operación y mantenimiento. Se prevé que alrededor del 70% de sus insumos, componentes y servicios vinculados sea provisto por empresas argentinas certificadas bajo los exigentes estándares internacionales de calidad, supervisados por la CNEA.

En paralelo al desarrollo del prototipo, la CNEA avanza en el diseño conceptual del que será el módulo comercial del CAREM, el cual tendrá una potencia mayor (de entre 100 y 120 MWe), y sería la base de una central multi-reactor que permitirá alcanzar costos muy competitivos para el mercado internacional.

Los reactores modulares de baja potencia son una nueva generación de reactores que presentan grandes ventajas con respecto a las antiguas centrales nucleares. Estos reactores se caracterizan por su tamaño más compacto y modularidad, lo que permite una construcción más rápida y económica, así como una mayor flexibilidad en su despliegue.

Son atractivos en términos comerciales debido a su capacidad para ser construidos en módulos, lo que facilita la escalabilidad según la demanda energética y reduce los costos de inversión en comparación con las plantas nucleares tradicionales.