Kicillof desembarca en Chubut en acuerdo con “Nacho” Torres para cooperar en materia sanitaria

En el marco del debate en Comisión de la Ley Bases en el Senado de la Nación, Juliana Di Tullio puso el ojo en un artículo que flexibiliza la cesión de tierras públicas a particulares, con apenas hacer una petición a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) y no obtener respuesta en 60 días. Advierten que podría abrir un festín de negocios inmobiliarios.

Di Tullio le consultó al abogado Carlos Nielsen Enemark, quien fue a disertar sobre la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, por un artículo que habilita a privados a quedarse con tierras estatales si piden permiso para realizar en ellas un emprendimiento y no obtienen respuesta por 60 días.

¿Saben qué es el silencio positivo para la ley? Que si un organismo no responde en 60 días, da por aceptado mi pedido. Así, cualquier privado podría quedarse con las tierras del Sarmiento… negocio inmobiliario ya te siento.#NoALaLeyBases pic.twitter.com/KkxUjLBnYx — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) May 13, 2024

«Por ejemplo, pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del (tren) Sarmiento que tiene el dominio de la titularidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AAB). No me contestan en 60 días, ¿por lo tanto la respuesta es positiva, según este artículo?», consultó Di Tullio. «Si, en los términos del artículo sí», respondió Nielsen Enemark.

«Según este artículo, pido, no me contestan en 60 días y es mía (la tierra). Porque el silencio es el sentido positivo: si a mi no me contestó en 60 días, pelito pa’ la vieja: esa tierra es mía. A mi me suena a un montón de negocios inmobiliarios«, planteó la senadora.

«Póngale que yo me quedo con la tierra que tiene AABE, que no me contestó en 60 días, entonces el sentido es positivo y ahí yo exijo la inscripción registral, la emisión de certificado y la autorización correspondiente en sede administrativa ¿Es correcto lo que estoy diciendo?». Nielsen Enemark le respondió, una vez más, que estaba en lo cierto.

Según el letrado, se trata de un «proyecto de ley claramente elaborado por un sector interesado que no observa lineamientos de interés común».

«No es una modificación de las herramientas de la gestión del interés público. Es una modificación a favor de los sectores dominantes para hacerse de recursos públicos a favor de diferentes institutos jurídicos», señaló el abogado este lunes.