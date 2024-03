San Nicolás: los Passaglia recibieron a Kicillof en la Municipalidad: “Es una buena noticia”

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, habló con Todo Provincial RADIO y aseguró compartir los objetivos de fondo del gobierno de Javier Milei pero no las formas. También se refirió al llamado a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires de parte de José Luis Espert.

«Espert es un productor pergaminense. Creo que abrió una discusión válida sobre qué hacemos con la plata de los contribuyentes. En la provincia hay que ver cómo se gasta porque el inmobiliario y la patente vinieron muy pesados», aseguró el intendente Pergamino.

Y apuntó: «La gente hace un esfuerzo muy grande para pagar y ahí aparece el para qué porque seguimos sumando empleados públicos y sacando programas sin sentido como pagar viajes de estudios a chicos con familias de altos recursos».

En ese sentido, el dirigente del PRO consideró que «se debe poner sobre el tapete qué hacemos con los impuestos de la gente», y opinó: «Creo que hay cuestiones que debemos dejar de lado y enfocarse en dos otres temas como la seguridad, la salud y la educación que en la provincia no funcionan».

De todos modos, el intendente aclaró que «no comparte» que «se llame a no pagar los impuestos porque las discusiones se deben generar desde lo político y buscar los consensos necesarios».

Consultado sobre el gobierno nacional de Javier Milei, el intendente de Pergamino expresó: «Hay cuestiones de fondo en las que comparto los objetivos finales aunque no el camino emprendido con atropellos a instituciones y gobernadores. Quizás las falta de experiencia lleva a este tipo de manejos que no son los correctos porque vivimos en una república con tres poderes independientes que deben ser respetados».

«Hay cuestiones que deben ser consensuadas porque sino no se genera la seguridad necesaria para que lleguen inversiones. Hace unos días estuve con uno de los empresarios más importantes de Pergamino y lo primero que me planteó es que las cosas impuestas no les da las garantías de que el cambio sean duraderos, algo fundamental para que las inversiones lleguen al país», remarcó Martínez.

En cuanto a la vuelta de Mauricio Macri a la presidencia del PRO, el intendente destacó: «Mauricio es una figura indiscutida en el PRO, es su creador y tiene un liderazgo muy claro. Estoy muy contento que vuelva a tomar las riendas del partido porque es nuestro líder indiscutido».