Pablo Micheli sobre la Ley Bases: “Habrá que ver si los senadores se animan a votar con tanta gente en la calle”

El secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén ‘Pollo’ Sobrero, responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por el choque de trenes que ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Palermo.

En diálogo con Splendid-AM 990, Sobrero denunicó: «Esto cargáselo en la cuenta de Milei, porque esto es responsabilidad de la falta de inversiones que hay».

«Sé que hubo un problema de señales; había compañeros que venían denunciando fallas en ese sistema. Se pararon todas las obras», manifestó.

«Queremos investigar bien, bien qué es lo que pasó», sostuvo, de todos modos, el dirigente sindical e insistió: «Han parado todas las obras, tenemos locomotoras paradas, las vías que no se están reparando, se cortó todo el sistema de reparaciones».

Por su parte, secretario general del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, aseguró: «Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para señalamientos pero tampoco para los trenes».

“Hay una degradación total porque no hay presupuesto según los que conducen la empresa. No hay presupuesto para los coches eléctricos, tenemos 60 locomotoras paradas chinas que se compraron nuevas”, denunció.

Maturano adjudicó esta situación al plan de privatización que impulsa el gobierno nacional. “Nos están llevando a eso para que venga un capital privado y la compre a menos valor. Nosotros no estamos a favor de la privatización, estamos a favor de que venga el capital privado y ponga plata, y si se tiene que concesionar, que se concesione. No tenemos problemas con eso, no es que le tenemos miedo al capital privado como dicen. Pero bueno, que vengan y pongan plata para la infraestructura y que los trenes funcionen como tengan que funcionar”.