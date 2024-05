Julio Garro criticó duramente a Paula Pareto: “Lamentablemente decidió renunciar”

La expresidenta Cristina Kirchner hizo su reaparición pública en un acto en Quilmes por la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner. La lidereza máxima del peronismo caracterizó al gobierno de Javier Milei como “anarco colonialista” y llamó a defender los recursos del país con un paralelismo con la película Ávatar.

La expresidenta brindó su primer discurso público desde la asunción de Javier Milei y se centró especialmente en la caracterización del gobierno de Javier Milei y lo comparó con la década del ’90.

«Este no es un plan de estabilización, sólo uno de ajuste», aseguró CFK y luego lanzó una frase lapidaria: «En el menemismo había un congreso, un partido político sólido, la CGT y un equipo. No quiero ser peyorativa pero cuando uno mira lo que hay hoy en todos los ámbitos, no es que que le falta uno para el peso, le faltan 30, 40 o 90 para el peso».

Luego, Cristina Kirchner consideró que en su último discurso Milei dejó un indicio sobre su verdadero modelo al anunciar que el crecimiento económico se sostendría en la minería, petróleo, gas y el campo.

«Son cuatro sectores de la economía extractivista, quieren llevarse los recursos naturales sin valor agregado e industria. Es un modelo precapitalista, me hace acordar al Virreinato del Río de la Plata. Más que anarco capitalismo parece anarco colonialismo y en eso no estamos de acuerdo», apuntó la expresidenta.

«Alguien piensa que con estas cuatro actividades extractivistas vamos a generar trabajo de calidad para 47 millones de argentinos, no me dan los números», preguntó Cristina.

En ese contexto, anticipó que se viene un fuerte crecimiento de la desocupación. «Quizás se hayan desacostumbrado pero en 2003 había 25% de desocupados. Es tremendo que el sueldo no alcance como sucedió en nuestro último gobierno pero mucho peor es no tener salario directamente», lanzó.

«El presidente debe entender que tiene que hacer un golpe de timón a esta política. Si quieren convertir al país en uno en el que se extraigan todas las riquezas, no haya industrias y con eliminación de la clase media le anunció que me convertiré en un ávatar celeste y blanco como la bandera. De colonia otra vez no«, remarcó.

Luego, la expresidenta dedicó varios minutos a explicar la matriz económica del sistema energético y pidió a los dirigentes de su espacio que «dejen de discutir pelotudeces» y «expliquen como son las cosas a la gente que está muy envenenada».