Femicidio en Berisso: asesinó a puñaladas a su pareja delante de su hija y luego intentó suicidarse

El subdirector de la Secretaría de Protección Ciudadana de La Matanza, Roberto Eduardo Mac Donald, fue asesinado de al menos un balazo por motochorros que le robaron un arma de fuego y pretendían llevarse también su camioneta, durante un asalto cometido a metros de su casa en la localidad bonaerense de San Justo.

Mac Donald de 62 años era retirado de la Prefectura Naval Argentina y llevaba una década como empleado municipal en La Matanza, siempre vinculado al área de seguridad.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1760286278430367765

El hecho, que quedó grabado por una cámara de seguridad que ahora se convirtió en una pieza clave de la investigación, ocurrió a las 21.18 de anoche en la esquina de las calles Mendoza y Chile, donde Mac Donald se subió a la vereda con su camioneta Volkswagen Amarok negra para guardarla en un garaje vecinal ubicado a unos 50 metros de su propia vivienda.

En el video se observa que diez segundos después de subir de trompa a la vereda, el funcionario municipal abre la puerta y baja del vehículo, y que unos segundos más tarde aparece en escena una moto Honda XRE 300 de color negra, con dos ocupantes, que frena detrás de la camioneta.

Si bien la escena no es del todo clara, porque parte de la acción ocurre detrás de unos árboles y del vehículo, se ve que el acompañante de la moto desciende y se dirige hacia donde Mac Donald estaba abriendo el portón del garaje.

Según los voceros judiciales, comenzó a disparar cuando el funcionario al parecer quiso resistirse al robo con un arma propia.

ALERTA: (VIDEO DOCUMENTO)



DELINCUENTES ASESINARON AL JEFE DE SEGURIDAD DE LA MUNICPALIDAD DE LA MATANZA



Se lamaba. Roberto Mac Donald. pic.twitter.com/i6YLUfi3Iu — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) February 21, 2024

En ese marco, Mac Donald recibió un disparo en la zona dorsal que luego le causó la muerte, cuando era atendido en el Hospital de Agudos Diego Paroissien de Isidro Casanova.

Las fuentes indicaron que el delincuente se acercó para tomar el arma del prefecto retirado y con ella volvió a abordar la moto y escapó a toda velocidad con su cómplice, en un secuencia homicida que, entre la llegada de la víctima y la fuga de los asesinos, duró sólo 52 segundos.

Varios vecinos se acercaron al escuchar los disparos y ayudaron a cargar al hombre en la caja de una camioneta perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía, que lo llevó al hospital sin esperar que llegue una ambulancia.

Las fuentes indicaron que Mac Donald llegó consciente y hablando al hospital, pero luego fue ingresado al quirófano y allí falleció por la gravedad de sus heridas.

Ahora, los investigadores procuran dar con los delincuentes a partir del análisis de de las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio.

En el caso, primero intervino la fiscal de turno, Andrea Palin, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de La Matanza, pero al fallecer la víctima, las actuaciones fueron giradas a su colega Carlos Arribas, de la UFI Temática de Homicidios del mismo departamento judicial.

Un jefe policial que participa de la investigación reveló a Télam que los autores del homicidio «están identificados» y que la moto Honda utilizada por los homicidas «ya fue secuestrada».

El fiscal Arribas esperaba para las próximas horas el resultado de autopsia sobre Mac Donald, para saber con precisión la cantidad de disparos recibidos, las causales de muerte y si se pudo o no recuperar algún proyectil disparado por el arma homicida, para un futuro y eventual cotejo balístico, en caso de que se secuestre algún arma.

Victorio Dinaro, un vecino de Mac Donald, dijo hoy al canal de noticias TN: «Escuché tres fogonazos y cuando salí lo vi tirado en el piso».

«Yo estaba en la cocina y escucho tres fogonazos y salgo. Él (por la víctima) habla conmigo y me pide que cierre el candado en el portón porque no llegó a abrirlo», explicó el hombre.

«Estaba consciente y hablaba conmigo. Me decía ‘cerrame el candado’. El portón no pudo abrirlo. No sé si quisieron robarle la camioneta. El pibe que estaba atrás, se agachó y agarró algo del hombre. Pudo haber sido su arma. Los policías se lo llevaron en la camioneta”, agregó el hombre al describir cómo la víctima fue cargada en el patrullero para su traslado.

Voceros del municipio explicaron que el cargo que tenía Mac Donald como subdirector de la Secretaría de Protección Ciudadana, era la coordinación de los corredores escolares, entre otras tareas que lleva adelante la Guardia Urbana.

También esa unidad se ocupa de dar apoyo en catástrofes climáticas, inundaciones, tornados, cortes de cables de tendido eléctrico y caídas de árboles y carteles.

Mac Donald en marzo cumplía 10 años como empleado en la municipalidad, siempre fue como jefe en su momento de la conocida Guardia Urbana, pero en 2019 fue nombrado como subdirector.