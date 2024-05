Necochea: realizaban peligrosas piruetas en moto, chocaron y murieron

Este viernes 19 de abril, el Hospital Municipal «Dr. Carlos Macías» de Mar de Ajó celebró sus 40 años de historia. Los trabajadores de las distintas áreas de salud compartieron un encuentro que contó con la participación del Secretario de Salud, Claudio Cavadini, el Director del hospital, Hernán Caravelli, y el Intendente Juan de Jesús, quien se dirigió a los presentes.

«Allá en 1984, un año después de asumir como intendente por primera vez, pudimos dar inicio a la primera etapa de la construcción de este hospital, que nació por impulso de vecinos y vecinas que formaban parte de la cooperadora en ese momento», recordó De Jesús. «Es así que en el ’84, ya en democracia, se pudo comenzar con este hospital que hoy es un orgullo para todos. Hay que reconocer que lo más difícil fue lograr lo que ustedes hoy conforman, un equipo de profesionales que es el alma de este hospital», subrayó el jefe comunal.

«No quiero dejar de hacer un homenaje y recordatorio a aquellas personas que hoy no están con nosotros físicamente y que desde otro lado seguramente nos guían, nos orientan y nos aconsejan y que forman parte también de estos 40 años», expresó el mandatario local.

Caravelli, por su parte, comentó dirigiéndose a los trabajadores: «Me toca a mí estar en este lugar, en esta época,, representándolos. Si no fuese por todos ustedes, esto no estaría funcionando. Me toca a mí ocupar la dirección, pero esa silla la ocupamos todos, somos todos un equipo. Podemos equivocarnos pero vamos siempre en búsqueda de un mismo horizonte, que es la salud de la gente».

Por su parte, el Secretario de Salud, Claudio Cavadini, expresó que el Hospital de Mar de Ajó «ha ido creciendo en estructura e importancia, siempre dando lo mejor para poder brindarle a la población lo que la gente necesita». De acuerdo al secretario de Salud, «todos los que estamos acá somos parte de un gran equipo de salud, un gran equipo de trabajo para que las cosas día a día salgan lo mejor posible».

Un sistema en crecimiento

«El crecimiento de la comunidad, de la cantidad de turistas y de la cantidad de habitantes, fue haciendo que los servicios de salud se fueran incrementando. Hoy tenemos un sistema de salud bastante completo y complejo, con tres hospitales, una unidad en San Bernardo, tres unidades sanitarias, 16 centros de atención primaria y acá, en este hospital, terapia intensiva, terapia neonatológica y resonador magnético», enumeró el intendente De Jesús, quien explicó que la mitad del personal que tiene la Municipalidad de La Costa trabaja en el sistema de salud.

En este marco, el intendente indicó que se sigue apostando por la capacitación del personal: «Ya hay enfermeras, que son profesionales de este hospital, que están haciendo el CBC de la Licenciatura de Enfermería de la Universidad de Buenos Aires». Así, aseguró De Jesús, se avanza en «todo lo que se puede hacer para mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes».

«Nuestro hospital hoy está atendiendo casi el 92% de la población. Queremos dar la mejor atención y seguir incentivando al personal de salud», planteó De Jesús y remarcó que ya se atienden 36 especialidades en el distrito.