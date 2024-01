Nueva edición del Torneo de Aguas Abiertas en Azul

El influencer y youtuber argentino se preparaba para su primera velada de boxeo contra el reconocido rapero internacional Agustín Carlos Roberto García, más conocido como Zaramay.

Tras un entrenamiento de muchos meses, Bianco confirmó hoy que la pelea fue suspendida y que él no se bajó. «Hubo fallas en la organización y nunca firmaron el contrato», expresó el influencer.

PELEA SUSPENDIDA

«Yo no me bajé, no tuve que ver con la baja. La pelea está suspendida por el momento y los problemas vinieron por el sector de Zaramay», añadió.

Bianco se estaba entrenando y se preparaba con CHINOMAIDANAPROMOTIONS, mientras que el músico hace lo propio con Patricio Tedesco en el Club Santos de San Martín (provincia de Buenos Aires).

Ambos aún no han debutado en esta práctica deportiva, en lo que se esperaba un gran espectáculo en Argentina, tierra natal de ambas figuras reconocidas. Más allá de pertenecer a distintos ambientes.