Olavarría aprobó una ordenanza pionera en beneficio de familiares de excombatientes de Malvinas

Este martes por la noche, un apostador olavarriense se hizo acreedor al primer premio de la Quiniela Plus, por el cual percibirá 192.753.704,10 de pesos.

El vecino cuyo nombre se mantiene en reserva hizo su apuesta en la agencia “La 220”. Su titular Paula Ferreyra habló con Canal Verte y aseguró: «Estamos esperando que aparezca; todavía no ha aparecido”.

“No sabemos si jugó una tarjeta automática, si es la misma que juega todos los días. Tenemos de todo. Hay gente que viene todos los días y juega la misma boleta; hay gente que llega y cambia todos los días y muchos que me dicen ‘imprimime 5 automáticas’, pero hasta que no aparezca no vamos a saber” dijo.

La agenciera aseguró que seguramente sa «alguien del barrio» porque “las agencias de barrio tenemos eso de contar con un público medianamente cautivo».

No es la primera vez que la agencia «La 220» entrega un premio, aunque sí lo es en esta magnitud. “Hemos pagado dos veces la ‘Súper Plus’, que es el premio que le sigue y algún que otro premio más chico, pero el premio mayor es la primera ocasión”, reveló.

Para ganar esos 192.753.704,10, que afirmó Paula “se los va a llevar limpitos”, el apostador acertó 8 de los 20 números.

“El cliente puede no presentarse nunca en la agencia. Puede optar por ir directamente a Lotería, aunque la lógica sería que venga, me pregunte y yo le pasaría los datos que necesita. Nosotros los podemos ayudar, pero no tiene obligación de contar con nosotros”, cerró.

Fuente: Canal Verte