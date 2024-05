El kicillofismo lanzó el Frente Patria y Futuro: “Ahora vamos a hacer más política”

El nuevo Frente Patria y Futuro se presentó La Plata y en el cierre el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, remarcó la importancia de establecer consensos básicos para construir una alternativa distinta a las ideas de la derecha de las fuerzas que conducen el Gobierno Nacional.

“Gestionar y sostener, denunciar y oponer, construir y ampliar”, sintetizó Bianco para quien los militantes “tenemos un terreno muy fértil para construir una alternativa de cara a lo que viene. Es con todos, es con todas. Y todos y todas con Axel”, enfatizó al cierre del acto .

Al desgranar cada consigna sostuvo que gestionar y sostener es extensiva a todas las personas “estemos dónde estemos” y remarcó la importancia de “sostener los barrios, los vecinos” que están en una situación “complicada”:

“No nos podemos permitir que en la provincia haya algún tipo de estallido”, porque “cuando todo estalla se lleva todo, lo bueno y lo malo”, enfatizó.

”Nosotros tenemos que asegurar la paz, el bienestar y la prosperidad relativa en todos los barrios, y lo estamos haciendo”; remarcó.

Construir una alternativa nueva, “lo más amplia posible, que no sea contra nadie” y que alcance “consensos básicos” sobre la educación pública,la salud pública, la seguridad pública, la industria, entre otras tématica y sostuvo que “de ese punto a la izquierda no hay ningún enemigo, eso se llama frente popular”; mientras que “de ahí a la derecha están las ideas que hay que combatir para que no vuelvan al Gobierno nunca más”.

Que florezcan mil flores 🇦🇷✌️



Junto a @Carli_Bianco, @Julio_Alak, @MarioSeccoOK y @JoseCampagnoli participamos del lanzamiento del Frente Popular Patria y Futuro. pic.twitter.com/ALTYXrVq1l — Andrés Larroque (@larroqueandres) May 4, 2024

Denunciar y oponer, refiere a “denunciar públicamente las tropelías de este Gobierno nacional y salir a la calle para combatirlas”.

Bienco también expresó “por primera vez públicamente” su “autocrítica personal” que es “no haber hecho más política que la que hice, más allá de la gestión”:

Por eso, enfatizó: “Ahora vamos a hacer más política, porque si hubiéramos hecho más no hubiéramos perdido la elección nacional”.

En la misma línea el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, remarcó a la militancia que “la calle es el lugar dónde se resuelven las disputas de la historia” y celebró la construcción del frente Patria y Futuro porque “la gente quiere militar, sacar al país de donde está”.

Bianco, Larroque, los intendentes de La Plata, Julio Alak y de Ensenada, Mario Seccó, así como el dirigente José Cruz Campagnoli, armador del nuevo frente, el titular del Sipreba, Agustín Lecchi, junto a otros referentes políticos y sindicales, expresaron desde el escenario su apoyo a la lucha de los trabajadores de la Agencia Télam y remarcaron el rol de la Agencia, de Radio Nacional y la Televisión Pública, como herramientas para asegurar la soberanía informativa.

También defendieron la continuidad de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas y Arsat.

En el Frente Popular Patria y Futuro confluyen diversas organizaciones del campo nacional y popular y dirigentes con desarrollo político, sindical, estudiantil, social y rural, con el objetivo de aunar fuerzas en torno a una agenda común para enfrentar a Milei.

Algunos dirigentes de Patria y Futuro son: Agustín Lecchi, Secretario General de Sipreba; Elizabeth Gómez Alcorta, ex Ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación e integrante de la Soberana; Cintia Mansilla, Concejala de La Plata del bloque Unión por la Patria y la Corriente NuestraPatria; Ezequiel Lopardo, Subsecretario de Cooperativas y Org. Sociales de Ensenada; Fernanda Pereyra, Sec. de Relaciones Internacionales y Soberanía de la UTEP; y Carlos Bertola, de la Corriente NuestraPatria; Beto Pianelli, Secretario General de los Metrodelegados; Felisa Miceli, economista e integrante de la CNP25; Yanina Settembrino y Manuel Bertoldi de la Federación Rural; Ezequiel Roldán, Secretario General de Aceiteros; Cristian Romo de Nuestramérica; Toto Marcioni y Mauro Corbera de Pueblo Unido; Pablo Gonzalez del Sindicato de Telefónicos; el Gaucho Yaquet de la Corriente 17 de Agosto; y Flavio Turne, Guadalupe Godoy y Horacio Chiqué de Puebla, entre otros.

Fuente: Somos Télam