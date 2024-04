Mayor Buratovich: un joven fue asesinado por un “cogollero” que le quiso robar sus plantas de marihuana

Un comerciante chino que conducía una camioneta Chery Tiggo se incrustó dentro de la habitación de una casa en Bahía Blanca, propiedad de una pareja de jubilados.

El incidente ocurrió el miércoles al mediodía, cuando los propietarios de las viviendas se encontraban en la cocina preparando el almuerzo.

“Estábamos solos con mi esposa, somos mayores, yo cumplo ahora 87 y mi señora 79. Íbamos a hacer una pizza, por eso estábamos justo en la cocina. Pero mi señora había ido al dormitorio hacía dos minutos para dejar una ropa que había planchado”, contó a _La Brujula 24_ Roberto Oscar dueño de la vivienda ubicada Vieytes y Coulin.

Y agregó: “Sentimos una explosión, no sabíamos para dónde agarrar. Vimos la camioneta adentro del dormitorio, por Dios, no lo podíamos creer”.

Por motivos que se desconocen, Ghuan Rushan, un comerciante chino de 31 años, perdió el control de la Chery, subió a la vereda, pasó por encima de un cantero y terminó dentro de la habitación frontal de la casa, provocando graves daños. Se le realizó control de alcoholemia, con resultado negativo.

“No podían abrir la puerta, hasta que vino la policía y los ayudó. Les tuvimos que dar un banco para que salieran por la ventana, pero yo no los quería ni ver. Mi hija estuvo hablando con él, decía que nos pagaban todo, pero vamos a ver cómo se hace todo eso”, contó el vecino afectado.

“Dice que no conocía la camioneta, que no sabía manejarla”, aseguró Roberto y advirtió: “si la agarraba a mi señora ahí adentro, la revienta. De la reja no quedó nada, voló todo, pasó directamente por arriba”.