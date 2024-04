El paro de aceiteros afecta al Puerto de Bahía Blanca y fábricas bonaerenses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves con el secretario general de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), Abel Furlán, del cierre del Congreso Nacional de delegados y delegadas del gremio, en la ciudad de Mar del Plata. Además, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, se celebró la renovación del convenio de cooperación entre el sindicato y el Ministerio de Trabajo bonaerense.

En ese marco, Kicillof aseguró: “Hoy ya podemos asegurar que el Gobierno nacional no está cumpliendo con lo había prometido: el ajuste no es contra la casta, es contra los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, y agregó: “En este contexto, nuestra obligación es defender a las y los bonaerenses: no se trata de discutir teorías económicas, sino de cuidar el empleo y garantizar los derechos a la salud y la educación”.

“Para avanzar con un modelo de industrialización e inclusión como el que necesita nuestro país, se requiere un Estado presente y organizaciones que actúen en beneficio de los intereses de las grandes mayorías”, sostuvo el Gobernador e indicó: “La UOM ha sido un gran ejemplo de ello: con su lucha por un salario digno, han dado una muestra de cómo debemos avanzar para que la Argentina no sea un país para unos pocos”.

El Congreso tuvo lugar en el hotel “13 de Julio” y contó con la participación de 500 delegados y delegadas metalúrgicos de las 54 seccionales del país, quienes desde el martes pasado presentaron proyectos e integraron mesas de trabajo y paneles de debate.

Por su parte, Furlán expresó: “Nos enorgullece este gobernador que representa a las y los trabajadores a través de un modelo industrial de desarrollo e inclusión. Este Congreso es una instancia más para, mediante la comprensión de la realidad social y económica actual, contribuir en la construcción de una patria justa, libre y soberana”.

El convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y la UOM tiene por objeto el intercambio de información para la implementación de acciones y procesos relacionados con el trabajo, la formación laboral y la seguridad social.

Por último, Kicillof resaltó: “Contamos con una sociedad solidaria, que va a saber defender sus derechos y luchar por la industria y el desarrollo de un país que nos incluya a todos y todas”.

Estuvieron presentes también los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Salud, Nicolás Kreplak; la dirigenta Fernanda Raverta; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la diputada provincial Marcela Basualdo y su par Gustavo Pulti; los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, y de General Alvarado, Sebastian Ianantuony; el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada; concejales y concejalas; y autoridades y dirigentes de UOM.