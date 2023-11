Alejandro Acerbo: “No seré el intendente que suspenda la Fortinera Deroense”

El intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, habló con Todo Provincial luego de la reunión que mantuvo con el gobernador Axel Kicillof junto a más de 80 jefes comunales peronistas. «Con mayor o menor ajuste, la provincia siempre recibió fondos compensatorios luego del cercenamiento que sufrió en la coparticipación durante la década del 80», apuntó el dirigente que además confirmó la realización de la tradicional «Fortinera Deroense» en 2024.

«La provincia de Buenos Aires tiene una brecha muy importante entre recursos y gastos que no viene de ahora. En la época de Duhalde se compensó con el Fondo del Conurbano y en el gobierno de Alberto con un fondo de seguridad pero no alcanza», explicó el intendente de Daireaux.

Y agregó: «Pero como estos dos fondos no están por ley dependen de la voluntad del nuevo gobierno nacional. Si el nuevo presidente dice que no hará más transferencias a las provincias por fuera de la coparticipación tendremos un problema de financiamiento».

En ese marco, Acerbo defendió el pedido de endeudamiento enviado por el gobernador a la Legislatura bonaerense. «Entre otras cosas servirá para ayudar a los municipios a pagar los sueldos porque hay muchos que tienen dificultades financieras para pagar sueldos y aguinaldos», alertó.

Durante la reunión con los intendentes, Kicillof reveló que ante su planteo sobre la necesidad de seguir recibiendo fondos nacionales por fuera de la coparticipación, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, contestó que «no sabían si podrían seguir enviando esos recursos».

«Axel nos puso al tanto de la situación y nos pidió un acompañamiento al pedido de endeudamiento», detalló Acerbo.

Paralización de la obra pública

El intendente de Daireaux aseguró que la paralización de obras públicas en los municipios del interior «no tiene peso en el recorte de gastos nacionales», y destacó el compromiso del kicillof de continuar con las obras que están siendo ejecutadas con fondos provinciales como la finalización del asfaltado de la Ruta del Cereal.

«En nuestro distrito ya hay una suspensión de plazos en una obra nacional, porque las empresas certifican un avance y lo cobran dos meses después. Lo que hacen ahora en noviembre lo cobran recién en enero y es lógico que busquen cubrirse», explicó Acerbo.

Y planteó: «Las obras en ejecución sería un crimen suspenderlas y significaría un quiebre de la institucionalidad porque no se cumpliría con un contrato firmado. Un gobierno se recibe con beneficio de inventario. Ya tenemos experiencias de obras que se paralizaron y no continuaron, esperemos que no vuelva a pasar».

«No creo que Nación pueda dejar a la Provincia sin la compensación»

Sobre los fondos de la provincia de Buenos Aires y la discriminación que sufre desde hace décadas en el reparto de la coparticipación, Acerbo planteó: «No creo que Nación pueda, por más que quiera, dejar a la Provincia sin la compensación del Fondo del Conurbano porque sería quitarle un derecho adquirido de muchos años, a partir del cercenamiento de más de 6 puntos de coparticipación que sufrió durante el gobierno de Armendariz».

Acerbo señaló que este recorte afectaría a los municipios y que planteó que «cada uno en su lugar deberá fijar sus prioridades y dónde ajusta si es que llegan menos recursos en 2024».

«Los municipios solo podemos crear tasas por servicios que brindamos. Las subas seguramente acompañarán la inflación pero no hay mucho más márgenes para crear tasas nuevas», consideró el jefe comunal.

«Con mayor o menor ajuste, la provincia siempre recibió esos fondos discrecionales. Esperemos que la razonabilidad llegue porque detrás de cada ajuste hay personas«, aseguró el dirigente peronista.

«No voy a ser el intendente que suspenda la Fortinera Deroense»

Ante lo rumores de una supesta suspensión de la tradicional «Fortinera Deroense» que en 2024 tendrá su 43 edición, Alejandro Acerbo planteó: «Se va a hacer, yo no voy a ser el intendente que la suspenda y corte con más de 40 años de esta fiesta popular tan importante para la región».

Al respecto, comentó: «Comenzamos a trabajar desde mayo y tenemos casi todo cerrado. Será el segundo fin de semana de enero como siempre».

Aunque habló de cierta austeridad por el contexto, el intendente explicó que este tipo de eventos no deben ser «mirados como un costo» por el movimiento que genera en la ciudad.

«Para los comercios es muy importante y también para todas las instituciones de la ciudad que participan y recaudan fondos para funcionar todo el año», explicó Acerbo.

Y remarcó: «Suspenderla sería un ajuste del Estado que repercutiría fuertemente en comercios y en instituciones intermedias que luego deberían ser asistidas por el municipio. Tiene más de 40 años, sería una locura suspenderlo».