“Es muy bajo lo que hicieron”, reprochó Gregorio Estanga sobre la estafa con las Tarjetas Alimentar que complica a Martín Yeza

Todo Provincial RADIO entrevistó al candidato a concejal de Pinamar por el Frente de Todos, Gregorio Estanga. En las PASO, la sumatoria de las tres listas del FdT superó por casi 5 puntos a los candidatos del intendente, Martín Yeza. Este martes se conoció el procesamiento del secretario de Desarrollo Social municipal por la estafa con las Tarjetas Alimentar.

“Hicimos una muy buena elección, tanto en la interna, como en la sumatoria ya que les sacamos seis puntos a la gestión amarilla que se ocupa poco de la gente y plantea un esquema de gobierno frío y hermético”, expresó Estanga.

El candidato a concejal relacionó directamente la derrota de Junto por el Cambio en Pinamar con el escándalo de las Tarjetas Alimentar por la cual fueron detenidos empleados municipales y procesados funcionarios de Yeza.

Sobre el inicio de esta causa judicial, Estanga recordó: “Todo salto porque empezaron a haber muchas consultas de personas a las que no les llegaban las tarjetas. Nosotros pasamos la información, el Banco Provincia tomó cartas en el asunto e inició una investigación interna”.

“Antes había surgido una denuncia de un funcionario municipal que ahora también está imputado. Se comprobó el faltante de tarjetas y el hallazgo de otras que estaban vacías”, detalló.

“Esas tarjetas terminaron comprando en un posnet comercial que no correspondía a ningún negocio. Sus titulares quedaron detenidos, al igual que una empleada de Desarrollo Social y su marido a quienes les encontraron tarjetas en su casa”, relató. La estafa supera los 2 millones de pesos.

El viernes, la justicia dispuso el procesamiento y se trabó embargo a dos funcionarios municipales. Se trata del secretario de Desarrollo Social, Javier Simón Tumas y a la directora de la Dirección de Gestión y Control Territorial Nora, Analía Ponce, quienes según el juez “por acción o por una severa negligencia, imprudencia u omisión consiente” posibilitaron que los restantes imputados pudieran consumar la maniobra perjudicial para con el Estado Nacional y los titulares de las “Tarjetas Alimentar”. Tumas es sostenido por Yeza en su cargo.

Además, el Banco Provincia intimó al intendente a devolver el dinero desviado por este mecanismo. “Ahora, todos los pinamarenses deberemos hacernos cargo del faltante originado por esta falta de transparencia”, reprochó Estanga y sentenció: “Es muy bajo lo que hicieron”.

“La de Yeza es una muy mala administración”

Estanga aseguró que el intendente de Pinamar “se ocultó todo el año y ahora salió efusivo a prometer cosas, con un claro oportunismo electoral”, pero consideró que “esta vez no lo podrán revertir porque la gente está muy enojada”.

“La gestión tuvo tantas irregularidades que queda claro que hay que frenarlos con una mayoría en el Concejo Deliberante. Es una muy mala administración que pidió seis descubiertos con alta tasa de interés al Banco Provincia para pagar sueldos, recibió 400 millones del gobierno bonaerense, de los cuales sólo deben devolver 200, y además aprobó dos aumentos de tasas y de todos modos sigue sin poder pagarle a los trabajadores. En ese contexto, de manera bizarra encima reclama autonomía municipal”, apuntó el candidato a concejal.

Y recargó: “Es un intendente que habla lindo, se muestra como exitoso en las redes sociales pero en la realidad es una pésima gestión. Cada vez que administró fondos federal o provincial hemos tenido que salir a denunciarlo como en la Obra Centralidad de Pinamar”

“Además hay un gran destrato, es una gestión fría que maltrata a los vecinos y que discrimina. La única habilidad que tienen es la de comunicar pero todo lo que dicen tiene relación con la realidad”, señaló Estanga.

Pinamar es una ciudad rica en cobrabilidad

Estanga aseguró que los problemas económicos de Pinamar no se condicen con la realidad presupuestaria del municipio. “Tiene un presupuesto de casi 3 mil millones de pesos y es la ciudad más rica en cobrabilidad pero sin embargo no puede sostener el mantenimiento. Cada ve entra más gente a la parte administrativa por temas electorales pero no tiene operatividad”, apuntó.

En cuanto a los reclamos de los vecinos, el candidato del Frente de Todos mencionó: “Salud, obra pública, mantenimiento, el estado hospital genera quejas constantes, cuidado del agua. En los barrios no hay ninguna respuesta del Estado. Limpian un poco en el centro de Pinamar, Valeria del Mar o Cariló. No respetan ninguna norma ambiental pero hablan de una ciudad sustentable, un verso atómico”.