Un informe del Observatorio de Datos Estratégicos reveló que durante junio se registraron 49 víctimas fatales en la provincia de Buenos Aires. El 65,3% de las muertes ocurrió en rutas nacionales y provinciales, mientras que los fines de semana y el horario nocturno concentraron la mayor cantidad de siniestros.

Durante junio de 2026 se registraron 49 víctimas fatales en siniestros viales ocurridos en la provincia de Buenos Aires, según un informe elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos. El relevamiento, realizado sobre datos no oficiales, muestra que el promedio fue de 1,6 personas fallecidas por día y vuelve a poner en evidencia la gravedad de una problemática que continúa siendo una de las principales causas de muerte violenta en el territorio bonaerense.

Uno de los datos más preocupantes es que casi dos de cada tres víctimas fatales (65,3%) murieron en rutas nacionales, rutas provinciales, autopistas y caminos principales, mientras que el 34,7% restante perdió la vida en calles y avenidas urbanas.

En total se registraron 25 siniestros fatales sobre corredores viales, de los cuales 13 ocurrieron en rutas nacionales y dejaron 15 víctimas, mientras que otros 12 se produjeron en rutas provinciales, donde fallecieron 17 personas. Aunque la cantidad de hechos fue similar, las rutas provinciales concentraron una mayor cantidad de víctimas fatales.

Los hombres representan casi el 80% de las víctimas

El informe señala que 38 de las 49 personas fallecidas eran hombres (77,5%), mientras que las mujeres representaron el 22,5% restante, una tendencia que se mantiene estable tanto en la provincia como a nivel nacional.

Respecto del tipo de usuario vial, 25 víctimas viajaban en automóviles (51,1%), 16 eran motociclistas (32,6%) y 8 peatones (16,3%).

Los datos reflejan que, además del elevado impacto de los siniestros protagonizados por automovilistas, continúa siendo preocupante la vulnerabilidad de quienes circulan en motocicleta y de los peatones.

Los fines de semana siguen siendo los más peligrosos

El análisis temporal muestra que los sábados y domingos concentraron 20 de las 49 víctimas fatales, es decir, el 40,8% del total mensual.

Los lunes registraron nueve fallecidos, martes y viernes seis cada uno, jueves cinco y miércoles tres.

En cuanto al horario, la mayor cantidad de víctimas se produjo durante la noche (26,5%), seguida por la tarde (24,4%), la mañana (22,4%), la franja noche-madrugada (18,3%) y la tarde-noche (8,1%).

El informe advierte que durante esas franjas confluyen factores de riesgo como menor visibilidad, fatiga, mayores velocidades y un incremento de la circulación recreativa.

Mar del Plata e Isla Talavera encabezaron el registro

Las víctimas fatales se distribuyeron en numerosas localidades bonaerenses, lo que refleja que la problemática alcanza tanto a los grandes centros urbanos como al interior provincial.

Los mayores registros correspondieron a Isla Talavera y Mar del Plata, con cuatro fallecidos cada una.

Luego se ubicaron Baradero y La Plata, con tres víctimas fatales, mientras que General Madariaga, Mercedes, Ramallo, Necochea y Pilar registraron dos fallecidos cada uno.

El resto de las víctimas se distribuyó entre más de veinte municipios, entre ellos Berazategui, Esteban Echeverría, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Campana, Ezeiza, Quilmes, General Belgrano, General La Madrid, Tigre, General Rodríguez, General Villegas, Guernica, Florencio Varela, Berisso, Marcos Paz, San Isidro, Moreno, Pehuajó, Pergamino, San Vicente y Lomas de Zamora.

El informe reclama fortalecer las políticas de prevención

El Observatorio concluye que las 49 muertes registradas durante junio representan un nuevo llamado de atención sobre la magnitud de la siniestralidad vial en la provincia de Buenos Aires.

El documento sostiene que la reducción de las víctimas requiere una estrategia integral que combine mejor infraestructura vial, mantenimiento de rutas, controles eficientes, educación vial permanente, planificación del transporte y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Asimismo, remarca que el monitoreo permanente de estos indicadores resulta clave para identificar zonas críticas y orientar decisiones que permitan disminuir la cantidad de muertes en rutas y calles bonaerenses.