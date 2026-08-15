Quién era la conocida empresaria que murió en un choque múltiple sobre la Ruta 188

Una reconocida empresaria de General Pico, provincia de La Pampa, murió este viernes por la noche en un choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad bonaerense de Bayauca, partido de Lincoln. El siniestro involucró a tres vehículos y dejó además una decena de personas heridas.

La víctima fatal fue Griselda Ghione, de 60 años, contadora pública y una de las titulares de Aberturas Pampeanas, una de las firmas industriales más importantes y consolidadas de La Pampa.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:45, en el kilómetro 207 de la Ruta 188, según informó la Zona Operativa Vial VIII Junín.

De acuerdo con la información oficial, Ghione conducía un Toyota Corolla blanco en el que viajaba junto a su hija, de 33 años, ambas domiciliadas en General Pico.

La investigación preliminar indica que el siniestro se inició cuando el Corolla intentó sobrepasar a un camión Volkswagen con acoplado, conducido por un hombre de 63 años oriundo de Intendente Alvear. Durante la maniobra se produjo un roce lateral entre ambos vehículos y, segundos después, el automóvil impactó de frente contra una Toyota Wish negra con patente paraguaya, que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, Griselda Ghione murió en el lugar, mientras que su hija sufrió lesiones leves y fue trasladada al Hospital de Lincoln.

En la Toyota Wish viajaban siete personas de nacionalidad paraguaya: el conductor, un hombre de 58 años, una mujer de 44 y tres menores de edad, entre otros ocupantes. Todos fueron derivados al Hospital de Lincoln para recibir atención médica. Según el parte preliminar, al menos uno de ellos sufrió una fractura en un miembro inferior, mientras que el resto permanecía en evaluación.

Tras el siniestro trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Lincoln, Policía Vial, efectivos de la Comisaría de Lincoln y Policía Científica, mientras la Justicia intenta determinar con precisión la mecánica del choque y las responsabilidades correspondientes.

Dolor por la muerte de una empresaria referente de La Pampa

La noticia generó una profunda conmoción en General Pico. Griselda Ghione era contadora pública y una de las responsables de Aberturas Pampeanas, empresa familiar fundada en 1976 por su padre, Florentino Carlos Ghione, como un pequeño taller de matricería y carpintería metálica.

Con el paso de los años y el trabajo de la segunda y tercera generación, la firma se transformó en una industria con una planta de más de 4.000 metros cuadrados sobre la Ruta Provincial 1, especializada en la fabricación de aberturas de aluminio y PVC.

Actualmente, la empresa cuenta con sucursales en Santa Rosa y presencia comercial en Neuquén, Buenos Aires y Córdoba, consolidándose como una referencia del sector industrial pampeano y participando activamente en distintas ediciones de ExpoPymes.