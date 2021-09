No se reportaron fallecidos por coronavirus en 91 municipios bonaerenses en los últimos 15 días

La situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires continúa con tendencias alentadoras y en 91 municipios no se registraron fallecidos por coronavirus. Asimismo, también se mantiene la baja de contagios y de internaciones.

En cuanto a las internaciones, el Sistema de Gestión de Camas dependiente de la Dirección de Hospitales de la cartera sanitaria bonaerense, aseguró que el 60% de los establecimientos públicos provinciales no reporta camas operativas en UCI Adulto (Unidad de Cuidados Intensivos).

En este sentido Juan Sebastián Riera, director provincial de Hospitales, dijo que “cada vez son menos los hospitales que tienen pacientes internados por Covid-19. El 68% de los 345 establecimientos con internación de Cuidados Intensivos, tanto de la esfera pública como privada, ya no tienen pacientes ingresados por esta patología”.

Al mismo tiempo indicó que son más de 40 los hospitales públicos provinciales que no registran internaciones en esas Unidades.

“Este es el resultado de la enorme campaña de vacunación y las medidas de cuidado que llevó adelante con muchísimo esfuerzo nuestra comunidad y el ministerio de Salud provincial”, añadió

Más adelante, señaló que “los casos que hoy podemos ver son de personas que no estaban vacunadas, o que tenían una sola dosis y todavía no habían alcanzado los días suficientes para generar inmunidad, así como algunos pocos casos donde la eficacia no alcanzó para contrarrestar el proceso agudo”.