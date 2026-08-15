Banco Provincia superó las 100.000 operaciones de refinanciación de deudas durante 2026 a través de su programa integral de regularización financiera, una herramienta destinada a acompañar a familias y empresas con dificultades para cumplir con sus compromisos crediticios. Del total de operaciones, el 96% corresponde a personas y el 4% restante a empresas.

Según informó la entidad, el monto refinanciado ya supera los $390 mil millones, lo que representa un crecimiento del 382% respecto al mismo período de 2025.

Para alcanzar ese resultado, el banco público bonaerense ofreció tasas subsidiadas desde el 31% anual, plazos de hasta seis años y esquemas adaptados a los distintos niveles de mora, con el objetivo de facilitar la recuperación de la capacidad de pago y evitar un mayor deterioro del endeudamiento.

Cuattromo: “El aumento de la mora responde a un problema macroeconómico”

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, aseguró que el incremento de la morosidad refleja el contexto económico que atraviesan familias y empresas.

“Los datos muestran con claridad que el salto de la morosidad responde a un problema macroeconómico y no a una supuesta irresponsabilidad masiva de las familias o las empresas. Cuando miles de hogares recurren al crédito para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, lo que está en evidencia es el deterioro de los ingresos”, sostuvo.

Además, agregó: “La política económica de ajuste sobre las condiciones de vida y sobre el mercado de trabajo termina generando estas consecuencias: más endeudamiento, más dificultades de pago y mayores niveles de mora. Es un problema sistémico, porque ocurre en todo el país y atraviesa simultáneamente a distintos sectores sociales y productivos”.

En ese sentido, explicó que el programa de refinanciación responde a una decisión del gobierno bonaerense: “El gobernador Axel Kicillof tuvo la decisión política de que la banca pública bonaerense desarrolle una estrategia integral de refinanciación para ayudar a las familias y las pymes a recuperar capacidad financiera”.

Y concluyó: “Nuestros resultados reflejan la necesidad de que el sistema financiero en su conjunto genere herramientas de alivio en un escenario de fuerte presión sobre los ingresos de los hogares y las pymes”.

Tasas desde el 31% y hasta 72 cuotas

El programa Ponete al Día contempla condiciones especiales para clientes que registraban mora al 31 de mayo de 2026.

Entre los principales beneficios se destacan: