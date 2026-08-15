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Banco Provincia ya refinanció más de 100 mil deudas en 2026 y el monto supera los $390 mil millones
Banco Provincia superó las 100.000 operaciones de refinanciación de deudas durante 2026 a través de su programa integral de regularización financiera, una herramienta destinada a acompañar a familias y empresas con dificultades para cumplir con sus compromisos crediticios. Del total de operaciones, el 96% corresponde a personas y el 4% restante a empresas.
Según informó la entidad, el monto refinanciado ya supera los $390 mil millones, lo que representa un crecimiento del 382% respecto al mismo período de 2025.
Para alcanzar ese resultado, el banco público bonaerense ofreció tasas subsidiadas desde el 31% anual, plazos de hasta seis años y esquemas adaptados a los distintos niveles de mora, con el objetivo de facilitar la recuperación de la capacidad de pago y evitar un mayor deterioro del endeudamiento.
Cuattromo: “El aumento de la mora responde a un problema macroeconómico”
El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, aseguró que el incremento de la morosidad refleja el contexto económico que atraviesan familias y empresas.
“Los datos muestran con claridad que el salto de la morosidad responde a un problema macroeconómico y no a una supuesta irresponsabilidad masiva de las familias o las empresas. Cuando miles de hogares recurren al crédito para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, lo que está en evidencia es el deterioro de los ingresos”, sostuvo.
Además, agregó: “La política económica de ajuste sobre las condiciones de vida y sobre el mercado de trabajo termina generando estas consecuencias: más endeudamiento, más dificultades de pago y mayores niveles de mora. Es un problema sistémico, porque ocurre en todo el país y atraviesa simultáneamente a distintos sectores sociales y productivos”.
En ese sentido, explicó que el programa de refinanciación responde a una decisión del gobierno bonaerense: “El gobernador Axel Kicillof tuvo la decisión política de que la banca pública bonaerense desarrolle una estrategia integral de refinanciación para ayudar a las familias y las pymes a recuperar capacidad financiera”.
Y concluyó: “Nuestros resultados reflejan la necesidad de que el sistema financiero en su conjunto genere herramientas de alivio en un escenario de fuerte presión sobre los ingresos de los hogares y las pymes”.
Tasas desde el 31% y hasta 72 cuotas
El programa Ponete al Día contempla condiciones especiales para clientes que registraban mora al 31 de mayo de 2026.
Entre los principales beneficios se destacan:
- Refinanciaciones de hasta 72 meses.
- Tasas del 39% anual para personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos en situación de mora temprana.
- Tasa del 50% anual para quienes cobran su sueldo, jubilación o pensión en Banco Provincia.
- Tasa del 31% anual para casos de mora avanzada y sobreendeudamiento.
- Una línea específica para refinanciar consumos de tarjetas de crédito en hasta 60 cuotas, con una tasa del 41% anual y la posibilidad de mantener operativa la tarjeta por el margen disponible restante.
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Quién era la conocida empresaria que murió en un choque múltiple sobre la Ruta 188
Una reconocida empresaria de General Pico, provincia de La Pampa, murió este viernes por la noche en un choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad bonaerense de Bayauca, partido de Lincoln. El siniestro involucró a tres vehículos y dejó además una decena de personas heridas.
La víctima fatal fue Griselda Ghione, de 60 años, contadora pública y una de las titulares de Aberturas Pampeanas, una de las firmas industriales más importantes y consolidadas de La Pampa.
El accidente ocurrió alrededor de las 21:45, en el kilómetro 207 de la Ruta 188, según informó la Zona Operativa Vial VIII Junín.
De acuerdo con la información oficial, Ghione conducía un Toyota Corolla blanco en el que viajaba junto a su hija, de 33 años, ambas domiciliadas en General Pico.
La investigación preliminar indica que el siniestro se inició cuando el Corolla intentó sobrepasar a un camión Volkswagen con acoplado, conducido por un hombre de 63 años oriundo de Intendente Alvear. Durante la maniobra se produjo un roce lateral entre ambos vehículos y, segundos después, el automóvil impactó de frente contra una Toyota Wish negra con patente paraguaya, que circulaba en sentido contrario.
Como consecuencia del violento impacto, Griselda Ghione murió en el lugar, mientras que su hija sufrió lesiones leves y fue trasladada al Hospital de Lincoln.
En la Toyota Wish viajaban siete personas de nacionalidad paraguaya: el conductor, un hombre de 58 años, una mujer de 44 y tres menores de edad, entre otros ocupantes. Todos fueron derivados al Hospital de Lincoln para recibir atención médica. Según el parte preliminar, al menos uno de ellos sufrió una fractura en un miembro inferior, mientras que el resto permanecía en evaluación.
Tras el siniestro trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Lincoln, Policía Vial, efectivos de la Comisaría de Lincoln y Policía Científica, mientras la Justicia intenta determinar con precisión la mecánica del choque y las responsabilidades correspondientes.
Dolor por la muerte de una empresaria referente de La Pampa
La noticia generó una profunda conmoción en General Pico. Griselda Ghione era contadora pública y una de las responsables de Aberturas Pampeanas, empresa familiar fundada en 1976 por su padre, Florentino Carlos Ghione, como un pequeño taller de matricería y carpintería metálica.
Con el paso de los años y el trabajo de la segunda y tercera generación, la firma se transformó en una industria con una planta de más de 4.000 metros cuadrados sobre la Ruta Provincial 1, especializada en la fabricación de aberturas de aluminio y PVC.
Actualmente, la empresa cuenta con sucursales en Santa Rosa y presencia comercial en Neuquén, Buenos Aires y Córdoba, consolidándose como una referencia del sector industrial pampeano y participando activamente en distintas ediciones de ExpoPymes.
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Junio cerró con 49 muertes en siniestros viales en la Provincia: el 80% eran hombres
Un informe del Observatorio de Datos Estratégicos reveló que durante junio se registraron 49 víctimas fatales en la provincia de Buenos Aires. El 65,3% de las muertes ocurrió en rutas nacionales y provinciales, mientras que los fines de semana y el horario nocturno concentraron la mayor cantidad de siniestros.
Durante junio de 2026 se registraron 49 víctimas fatales en siniestros viales ocurridos en la provincia de Buenos Aires, según un informe elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos. El relevamiento, realizado sobre datos no oficiales, muestra que el promedio fue de 1,6 personas fallecidas por día y vuelve a poner en evidencia la gravedad de una problemática que continúa siendo una de las principales causas de muerte violenta en el territorio bonaerense.
Uno de los datos más preocupantes es que casi dos de cada tres víctimas fatales (65,3%) murieron en rutas nacionales, rutas provinciales, autopistas y caminos principales, mientras que el 34,7% restante perdió la vida en calles y avenidas urbanas.
En total se registraron 25 siniestros fatales sobre corredores viales, de los cuales 13 ocurrieron en rutas nacionales y dejaron 15 víctimas, mientras que otros 12 se produjeron en rutas provinciales, donde fallecieron 17 personas. Aunque la cantidad de hechos fue similar, las rutas provinciales concentraron una mayor cantidad de víctimas fatales.
Los hombres representan casi el 80% de las víctimas
El informe señala que 38 de las 49 personas fallecidas eran hombres (77,5%), mientras que las mujeres representaron el 22,5% restante, una tendencia que se mantiene estable tanto en la provincia como a nivel nacional.
Respecto del tipo de usuario vial, 25 víctimas viajaban en automóviles (51,1%), 16 eran motociclistas (32,6%) y 8 peatones (16,3%).
Los datos reflejan que, además del elevado impacto de los siniestros protagonizados por automovilistas, continúa siendo preocupante la vulnerabilidad de quienes circulan en motocicleta y de los peatones.
Los fines de semana siguen siendo los más peligrosos
El análisis temporal muestra que los sábados y domingos concentraron 20 de las 49 víctimas fatales, es decir, el 40,8% del total mensual.
Los lunes registraron nueve fallecidos, martes y viernes seis cada uno, jueves cinco y miércoles tres.
En cuanto al horario, la mayor cantidad de víctimas se produjo durante la noche (26,5%), seguida por la tarde (24,4%), la mañana (22,4%), la franja noche-madrugada (18,3%) y la tarde-noche (8,1%).
El informe advierte que durante esas franjas confluyen factores de riesgo como menor visibilidad, fatiga, mayores velocidades y un incremento de la circulación recreativa.
Mar del Plata e Isla Talavera encabezaron el registro
Las víctimas fatales se distribuyeron en numerosas localidades bonaerenses, lo que refleja que la problemática alcanza tanto a los grandes centros urbanos como al interior provincial.
Los mayores registros correspondieron a Isla Talavera y Mar del Plata, con cuatro fallecidos cada una.
Luego se ubicaron Baradero y La Plata, con tres víctimas fatales, mientras que General Madariaga, Mercedes, Ramallo, Necochea y Pilar registraron dos fallecidos cada uno.
El resto de las víctimas se distribuyó entre más de veinte municipios, entre ellos Berazategui, Esteban Echeverría, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Campana, Ezeiza, Quilmes, General Belgrano, General La Madrid, Tigre, General Rodríguez, General Villegas, Guernica, Florencio Varela, Berisso, Marcos Paz, San Isidro, Moreno, Pehuajó, Pergamino, San Vicente y Lomas de Zamora.
El informe reclama fortalecer las políticas de prevención
El Observatorio concluye que las 49 muertes registradas durante junio representan un nuevo llamado de atención sobre la magnitud de la siniestralidad vial en la provincia de Buenos Aires.
El documento sostiene que la reducción de las víctimas requiere una estrategia integral que combine mejor infraestructura vial, mantenimiento de rutas, controles eficientes, educación vial permanente, planificación del transporte y políticas públicas sostenidas en el tiempo.
Asimismo, remarca que el monitoreo permanente de estos indicadores resulta clave para identificar zonas críticas y orientar decisiones que permitan disminuir la cantidad de muertes en rutas y calles bonaerenses.
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Puerta B propone un fin de semana con cumbia y humor político en Berisso
El espacio cultural de Berisso prepara dos noches con propuestas diferentes para este viernes 14 y sábado 15 de agosto, con música, baile, humor y participación del público.
Puerta B, ubicada en Montevideo y 18, Berisso, prepara un fin de semana con dos propuestas artísticas destinadas a disfrutar de la música y el encuentro.
La agenda comenzará este viernes 14 de agosto, a las 21 horas, con la presentación de Siente Mi Cumbia, una propuesta que promete una noche cargada de ritmo, baile y canciones para compartir con el público.
La jornada estará centrada en la cumbia y la música en vivo, con una propuesta pensada para quienes buscan disfrutar de una noche entre amigos, cantar y bailar.
Humor político y jingles
El sábado 15 de agosto será el turno de “Jingles con El Negro Andante”, un unipersonal musical de humor político protagonizado por el conocido jinglero de La Fábrica de Gelatina y TVR.
El espectáculo propone un recorrido por algunos de sus jingles más reconocidos, combinando humor, música y participación del público a través de un gran karaoke.
De esta manera, Puerta B ofrecerá dos noches con estilos diferentes, pero con un mismo objetivo: generar un espacio de encuentro a través de la cultura, la música y el entretenimiento.
Entradas y reservas
Ambas actividades comenzarán a las 21 horas y se realizarán en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso.
Las entradas pueden conseguirse a través de Alpogo, mientras que también se pueden realizar reservas al 221 202-8327.
El espacio cuenta con mesas compartidas y el ingreso se realiza por escalera.
Dos noches, dos propuestas y una invitación a disfrutar del fin de semana con música, humor y encuentro en Berisso.