Pinamar: le diagnosticaron leucemia y le dieron 3 meses de vida pero los estudios eran de otra persona

El terrible error médico ocurrió en el Hospital Municipal de Pinamar. Una mujer de 74 años se practicó un chequeo de rutina y los estudios arrojaron que padecía leucemia y que le quedaban tres meses de vida. Sin embargo, los exámenes eran de otra persona.

Mariana Mangiarotti, hija de la mujer, habló con Pianamar Diario y aseguró: “El hecho ocurrido es tan grave que decidí salir a hablar. Además hay una persona que no tiene su diagnóstico de leucemia que le dieron a mi mamá equivocadamente”.

“Mi mamá tuvo una operación hace 5 años y anualmente debe hacerse estudios para controlarse”, explicó. En marzo, la mujer se hizo los estudios en el hospital municipal de Pinamar y llevó los resultados a su médico en Capital Federal quien se comunicó con sus hijos para informarles que tenía leucemia y los ganglios de todo el cuerpo tomados.

“Tuvimos que traer a mi papá y mi mamá engañados porque no podíamos decirle que le quedaban 3 meses de vida”, contó y agregó: “El médico pidió hacer los análisis de vuelta porque era confuso. El viernes pasado nos dijeron que esos estudios eran de un hombre y que mi mamá solo tiene hipotiroidismo”.

“Pasamos 3 meses tremendos, con una gran angustia. El médico nos dijo que podemos iniciarle un juicio al municipio pero nosotros no queremos sacar plata a los vecinos”, comentó.

La mujer relató que intentó comunicarse con el intendente Martín Yeza y con su jefe de Gabinete pero no respondieron. “Esto lo tiene que solucionar el intendente porque es muy grave”, expresó.

“No tuvimos tiempo para nada, pagamos más de 150 mil pesos para hacer todos los análisis de nuevo. Es tremendo lo que sucedió y todavía no tuvimos ningún tipo de respuesta. Me pregunto cómo pueden dormir sabiendo que hay una persona que tiene esa enfermedad que debe tratarse y no lo sabe”, reprochó.