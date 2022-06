Caso Daiana Abregú: los elementos que complican cada vez más a la policía de Laprida

El domingo 5 de junio por la tarde, Daiana Abregú de 25 años apareció muerta en la comisaría de Laprida. La joven había sido detenida cerca de las 8 de la mañana por una “contravención”. Desde un principio, la policía instaló la versión de que se había tratado de un suicidio. Sin embargo, cada vez más elementos complican a los efectivos. Este miércoles marcharán en La Plata.

En diálogo con Todo Provincial, el abogado de la familia Abregú, Sergio Roldán, manifestó: “Estamos conformes con la actuación judicial, se hicieron allanamientos rápidamente y se recuperaron los celulares de los policías que estaban en la comisaría. Hemos avanzado lo más rápido posible desde que tomamos la causa”.

Este miercoles 22 de junio, familiares y amigos de Daiana Abregú marcharán en La Plata para reclamar justicia. La concentración tendrá lugar a las 12 del mediodía en Plaza Moreno.

Por este caso, el Ministerio de Seguridad bonaerense removió a la cúpula policial de Laprida. Además fueron desafectados los cuatro efectivos que estaban en la comisaría ese domingo por la tarde.

“El reclamo de la familia es que también se corra al secretario de Seguridad municipal, Daniel Bayones, porque esto viene sucediendo hace mucho en la comisaría de Laprida. Yo tengo denunciado un caso en octubre del 2021 de un hombre que se colgó en la comisaría y le salvaron la vida en el hospital”, señaló Roldán.

Por ahora la causa sigue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. La misma está a cargo del titular de la UFI de delitos especiales de Azul, Ignacio Calonje.

Caso Daiana Abregú: los elementos que complican a la policía

El abogado de la familia aseguró que “lo que no cierra es el accionar policial”, y mencionó: “Daiana se murió a las 3 de la tarde y no le notificaron a su familia, además no les dejaron ver el cuerpo y empezaron a tratar de simular que fue un ahorcamiento”.

Por otra parte, anticipó que la autopsia que le hicieron al cadáver de la joven arrojó elementos que “están alejados de un ahorcamiento”, aunque aclaró que todavía “hay muchas cosas a develar en las pericias”. Otro dato llamativo es que para ahorcarse Daíana habría usado una reja ubicada a tan solo 40 centímetros del suelo.

Otro elemento que complica a los policías es la declaración del médico que atendió a Daiana antes de ser llevada la comisaría para tramitar el precario médico. “Dijo que la atendió sin esposas, que no tenía lesiones, ni olor etílico y que sólo estaba preocupada porque tiene un hijo menor de edad y ella estaba aprendida”, detalló Roldan.

Y reforzó: “Otro elemento llamativo es que una persona aprendida en la vía pública a la 8.30 de la mañana todavía permaneciera en la comisaría a las 4 de la tarde. Deberían haberla notificada y darle la libertad inmediatamente, era una persona sin antecedentes”. Además, aclaró que Daiana no tenía entradas previas en la comisaría, ni causas, ni antecedentes de problemas de salud mental.

Días atrás fue agregado a la causa un audio de una niña de 11 años, hija del médico de guardia en el hospital. El mismo cuenta que la víctima en realidad fue asfixiada con una bolsa en la cabeza.

“El audio fue presentado por la mamá de una nena que lo recibió y se puso a disposición de la justicia. Supuestamente es de la hija de un médico de guardia, ahora la justicia deberá dilucidar si es real”, señaló el letrado.

Sobre el motivo de la detención de Daiana, Roldán reveló que la joven había mantenido “una discusión a la salida del boliche con la novia de una ex pareja” y que producto de la pelea “ni siquiera hubo lesionados”.

“Esto viene pasando desde hace 20 años”

El abogado Sergio Roldan apuntó al gobierno local porque se trata de una ciudad que “tiene a la policía municipalizada” y que “ha querido tapar todo lo que vienen haciendo estos delincuentes hace 20 años”.

“Quisieron tapar todo con papeles para hacer como que se ahorcó. Esto pasó siempre, hay gente que le han quebrado los dedos y cagado a palo en la misma comisaría”, denunció el abogado.