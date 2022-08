El intendente “Ultra K” Pablo Zurro puso un cartel gigante bancando a Cristina Kirchner en el ingreso a Pehuajó

El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, colocó una gigantografía en el ingreso a la ciudad, sobre Ruta 5, con una imagen de la vicepresidenta Cristina Kirchner y las leyendas “Justicia para Cristina” y “#CristinaNoSeToca”.

El intendente “Ultra K”, cómo el mismo se define, volvió a dar la nota con la instalación de una imagen gigante en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de las manifestaciones de las organizaciones y simpatizantes peronistas contra la avanzada judicial que amenaza con detener y proscribir a la máxima lidereza del espacio.

Días atrás, Todo Provincial entrevistó a Pablo Zurro quien tildó de “impresentable” al fiscal Diego Luciani y advirtió que “si tocan a Cristina habrá una movilización de un millón de personas”.

Sobre las próximas elecciones, el jefe comunal aseguró: “Creo que Cristina tiene que ser la candidata a presidenta en 2023. No soy vocero de ella pero creo Cristina es tan grande en la historia que no dependerá de ella decir que si. Es como cuando dicen que Néstor no pudo parar y dio la vida por nosotros. Es difícil de comprender para un ser humano racional que no está en ese lugar. Cristina está quedando como lo más grande en la historia argentina”.

Con respecto a la posibilidad de que la justicie ordene la detención o la proscripción de Cristina Kirchner, el intendente de Pehuajó aseguró que “no ve ninguno de los dos escenarios”, pero advirtió que si eso sucede “puede surgir otro 17 de octubre o una Revolución Francesa”.

“Siempre han apretedo pero este es el límite y se vio con la cantidad de gente que fue a defender a Cristina a su casa”, consideró Zurro y agregó: “Mucha gente vio la realidad en una exposición muy corta. A la gente no le gusta que le peguen así a una mujer que nos condujo tantos años. La gente está cansada y los militantes ni hablar”.