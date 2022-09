Torchio acompañó al gobernador Kicillof en su visita a Leandro N. Alem y General Arenales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes los avances de un conjunto de obras de infraestructura que se llevan a cabo en el municipio de Leandro N. Alem, junto al intendente local, Carlos Ferraris, al senador provincial Walter Torchio y al ex intendente y diputado provincial, Alberto Conocchiari.

Participaron también el jefe de Asesores, Carlos Bianco; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; la subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Ceriani.

Sobre la visita del gobernador Kicillof a distritos de la cuarta sección electoral, el senador provincial expresó “Es muy importante visualizar el trabajo del Estado provincial presente de manera articulada con el municipio en respuestas como desagües pluviales, de un Centro de Atención Primaria de la Salud CAPS muy importante de más de 1200 metros cubiertos, la construcción de la Casa de la Provincia y el intendente lleva adelante dos piletas climatizadas. En el municipio se está trabajando muy bien”.

“Posteriormente se viajó a General Arenales donde se entregaron escrituras y se recorrieron obras del programa Escuelas a la obra”, contó Torchio.

En línea con lo que expresó Kicillof, el ex intendente de Carlos Casares afirmó “Como lo señalaba el gobernador ante una necesidad hay un Estado presente y en el interior fundamentalmente donde la educación y la salud pasan por el estado, por esta razón claramente el Gobernador está llevando adelante una enorme e inversión en estas materias para acompañar a los municipios en las respuestas a sus vecinos y vecinas “.

“La entrega de escrituras con el ministro de Justicia, Julio Alak, y con un gran trabajo de la Escribanía General de Gobierno, es también muy importante porque una persona no logra consolidar su derecho hasta que no tiene su escritura, primero la procesión, peor esa procesión sin la escritura no es perfecta, esto da certeza y tranquilidad a la familia,”, subrayó Torchio.

Por último, el propio legislador valoró “Hay una fuerte inversión del gobierno provincial en materia de obra pública en todas las áreas centrales y eso tiene que ver con las necesidades de los y las bonaerenses”.

OBRAS

En primer término, Kicillof visitó el barrio San Carlos, donde se está desarrollando el entubamiento de un canal que resolverá los problemas hídricos y la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para el que se invierten 86 millones de pesos.

Contará con seis consultorios y áreas para pacientes ambulatorios, enfermería y SUM, en tanto que también se trabaja en las instalaciones eléctricas, depósito, oficinas y sala de máquinas.

En ese sentido, el Gobernador resaltó que “el entubado es una obra sobre más de 600 metros que antes no se hacía porque no luce a simple vista, pero que es fundamental para mejorar la calidad de vida en el barrio”.

“El CAPS tendrá 1.200 metros cuadrados, por lo que será prácticamente un hospital que brindará prestaciones de primera calidad y permitirá seguir integrando el sistema de salud”, dijo.

Por otra parte, se destinan 147 millones de pesos para la puesta en marcha de la Casa de la Provincia, con el objeto de facilitar la atención y la gestión de trámites que, al momento, están dispersos en diferentes espacios.