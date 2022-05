Inundaciones: “Es morboso que un productor con 32 mil hectáreas le tire el agua a otro que tiene 200”, cuestionó Pablo Zurro

Todo Provincial entrevistó al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, luego de un encuentro con mantuvo junto a otros intendentes con el gobernador Axel Kicillof para tratar la problemática generada por el exceso hídrico en varios municipios del interior bonaerense. Además se refirió a la interna del Frente de Todos y disparó munición gruesa.

Acostumbrado a dejar declaraciones picantes, Pablo Zurro atendió a Todo Provincial luego del encuentro entre el gobernador y los intendentes de los municipios bonaerenses más afectados por las inundaciones.

“Fue una muy buena reunión no solo por el gesto de que nos hayan recibido sino porque hubo respuesta con muchas medidas de ayuda por parte de la Provincia”, remarcó el jefe comunal.

Y detalló: “Pehuajó tiene 126 mil hectáreas inundadas, tenemos 3 mil kilómetros de caminos rurales. Nosotros venimos de tener un ciclón que generó muchos problemas y quiero agradecer al ministro Larroque que cada vez que sucede algo así inmediatamente nos llama para ofrecernos asistencia”.

“Hay que mirar el pasado para entender el presente. Pehuajó estuvo 4 años sin asistencia de la Provincia, fuimos el municipio más castigado de la provincia de Buenos Aires. En cambio, Kicillof gobierna con amplitud sin importar el signo político del intendente”, expresó Zurro.

Además, el dirigente “ultra kirchnerista”, tal como se auto define, destacó el avance de la mega obra del Río Salado que ya entró en la quinta etapa y criticó el accionar de grandes productores rurales que construyen canales clandestinos.

“Tengo judicializado a la gente del Ingeniero Ledesma que tiene 32 mil hectáreas en Pehuajó y armaron canales clandestinos. El proceso es ir a Hidráulica, al ADA y avanzar en un juicio por daños y perjuicios contra los caminos rurales. Los productores más chicos también deben asesorarse y judicializar porque es morboso que alguien que tiene 32 mil hectáreas y se le inundaron 2 mil le tire el agua a un productor de 200 hectáreas”, expresó.

“Del mismo modo, no se puede tirarle el agua al municipio de al lado, es un momento complejo como tantos otros. Hay que palearla y poner la cara. Los productores están afectados pero luego tendrán una buena cosecha”, reprochó.

“En la reunión se acordaron una serie de medidas, nos prometieron reactivar algunas obras que se habían caído por distintos problemas. Los intendentes tiramos algunas ideas con mucho respeto y diferentes visiones”, explicó Zurro.



Pablo Zurro y la interna en el Frente de Todos

El jefe comunal de Pehuajó se guardó los dichos más fuertes para referirse a la cruda interna que atraviesa el Frente de Todos.

“El gobierno provincial está muy bien, me parece que a Axel le da para seguir 4 años en la provincia y para mucho más”, aseguró Zurro que también se animó a hablar de su candidata favorita para la presidencia. “Yo quiero a Cristina presidenta en 2023. Una cosa es ser presidente y otra es ser una líder como ella que es escuchada en todo el mundo”, expresó.

Sobre el “albertismo”, el intendente apuntó: “Si del otro lado toman las críticas como una ofensa están equivocados. Yo no le voy a hacer caso a Luis D’Elia y otros que no tienen ideología, sino solo contratos en la cabeza”. Además, defendió al ministro de Desarrollo bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque a quien describió como “un gran militante con mucha trayectoria”.

“D’Elia era respetable porque tuvo mil días preso y lo que hizo anteriormente pero no lo es por como cooptan los movimientos. No es el mismo de antes porque ahora dice que el kirchnerismo no es Cristina y para mí eso es como decir un peronismo sin Perón”, disparó Zurro.

Y cerró: “Dice que está enojado porque nadie lo llamó cuando estaba preso. No sé, por ahí es que se juntó con Pérsico, arregló uno contratos y le cambió la cabeza”.