Hard Rock Café inicia la búsqueda de personal en Mar del Plata

Hard Rock Café desembarcará en Mar del Plata a fin de año y ya inició la búsqueda de personal para cubrir entre 80 y 100 empleos directos, además de numerosos puestos indirectos. La nueva sucursal estará ubicada en la intersección de Avellaneda y Güemes, y promete convertirse en un nuevo polo de atracción turística y comercial para «La Feliz».

Las personas interesadas en postularse deberán enviar su currículum a empleo@mardelplata.gov.ar, consignando en el asunto la palabra “Hard Rock”.

A su vez, pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 223 355-3116 o acercarse personalmente a las oficinas que el municipio posee en Marcelo T. de Alvear 115, de lunes a viernes, de 8.15 a 14.30.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, compartió en sus redes sociales imágenes del avance de las obras y destacó: “Una marca mundial que llega a apostar por la ciudad y a generar trabajo todo el año, también como atracción turística. Esto es abrir la ciudad para atraer inversiones de marcas globales”.

Además, subrayó el carácter distintivo que tendrá la ciudad: “Y ahora, como Londres, Nueva York, Tokio o París… Mar del Plata va a estar en las remeras de Hard Rock Café”.

La nueva sucursal de Hard Rock Café estará en una emblemática esquinda donde funcionó durante años un local de Blockbuster.