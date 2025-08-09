Hard Rock Cafe abrirá su primer local en Mar del Plata y generará hasta 100 empleos directos

Este domingo, la localidad de Tomás Jofré, partido de Mercedes, volverá a llenarse de turistas por una nueva edición de la Fiesta de la Galleta de Campo, una propuesta que crece año a año y que reúne a productores, artistas y panaderías en una jornada que apuesta al encuentro, la identidad local y el trabajo comunitario.

Cinco panaderías de Mercedes competirán por elaborar la mejor galleta de campo en la plaza Domingo Silvano del pueblo: La Dulce Anita (última ganadora), San Luis, La Espiga de Oro, El Triunfo y Nueve de Julio. La fiesta comenzará a las 10 con entrada libre y gratuita, y contará con más de 80 puestos de productores locales que ofrecerán salames, quesos, cervezas artesanales, miel y artesanías, además de espectáculos en vivo a cargo de grupos folklóricos y músicos mercedinos.

Durante la presentación oficial del evento, el intendente Juani Ustarroz destacó que la Fiesta de la Galleta de Campo es “una muestra del espíritu de unidad que hay en Mercedes”, y remarcó: “Cuando arrancamos, hace ocho años, no sabíamos si este evento se iba a sostener y hoy vemos que sí, que crece año a año. Y, como cualquier fiesta que organizamos, implica y genera trabajo”.

“Cada panadería va a trabajar un montón para poder vender sus productos, pero también los artesanos, los restaurantes y toda la comunidad. Eso es promover el turismo, que también es generar trabajo para la ciudad”, agregó Ustarroz. Además, subrayó la importancia de la participación de instituciones locales que estarán presentes con cantinas solidarias o administrando servicios como el estacionamiento.

Los panaderos Miguel y Ramón, en representación de los participantes, señalaron: “Tratamos, en cada edición, de prepararnos lo mejor posible no solo para el momento de hacer la galleta sino, sobre todo, para atender al turista”. También compartieron algunos secretos sobre la elaboración: “Tiene que ser una galleta liviana, que dure. No debe llevar mucha miga porque sino se endurece. Hay que hacer un buen amasado, dejarla descansar, cortarla bien y después darle un horneado parejo, que también es clave”.

Por su parte, el director de Turismo Francisco Dinova recordó que esta celebración se realiza en simultáneo con otras dos localidades bonaerenses: Azcuénaga (San Andrés de Giles) y Oliden (Brandsen), y que busca homenajear a los panaderos que siguen sosteniendo la tradición. “Tomás Jofré ya no deja dudas: es el pueblo gastronómico de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Finalmente, el intendente Juani Ustarroz expresó su agradecimiento: “Más que agradecido a estas personas que van a trabajar un montón para que muchos podamos disfrutar de una fiesta que, si la podemos sostener en el tiempo, no es gracias al municipio sino fundamentalmente gracias a los panaderos y a la gente que participa”.