Turismo y Cultura
Hard Rock Cafe abrirá su primer local en Mar del Plata y generará hasta 100 empleos directos
Mar del Plata sumará un nuevo atractivo turístico y gastronómico de alcance internacional: Hard Rock Cafe anunció la apertura de su primer local en la ciudad, que generará entre 80 y 100 empleos directos, además de numerosos puestos indirectos.
Hard Rock espera abrir sus puertas en diciembre para aprovechar de lleno la próxima temporada de verano. El local de la multinacional se emplazará en Avellaneda y Guemes, donde ya comenzaron las obras.
El intendente Guillermo Montenegro celebró la noticia en redes sociales: “Hard Rock Cafe llega a Mar del Plata: 80 a 100 empleos directos y muchos más indirectos. Una marca mundial que llega a apostar por la ciudad y a generar trabajo todo el año, también como atracción turística. Esto es abrir la ciudad para atraer inversiones de marcas globales. Y ahora, como Londres, Nueva York, Tokio o París… Mar del Plata va a estar en las remeras de Hard Rock Cafe”, expresó.
La llegada de la cadena —presente en más de 70 países— se enmarca en una estrategia de la comuna para atraer inversiones de marcas globales que impulsen la economía local y fortalezcan la oferta para residentes y visitantes.
Con su reconocida propuesta que combina gastronomía, música en vivo y memorabilia de artistas legendarios, Hard Rock Cafe buscará instalarse como un nuevo punto de encuentro en la ciudad, atrayendo tanto a turistas como a marplatenses durante todo el año.
Dura advertencia desde Mar del Plata: “Si no hay turismo, sobra comercio”
Eduardo Mayer, empresario turístico y tesorero de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), expresó su profunda preocupación por el presente económico de la ciudad tras una temporada invernal “muy mala” en términos de consumo, turismo y actividad industrial. “La gente vino, pero no gastó. El poder adquisitivo está muy golpeado y eso se siente en todos los sectores”, afirmó en diálogo con Todo Provincial RADIO.
Aunque los datos oficiales del Ente de Turismo local indican un ingreso de visitantes similar al del año pasado, Mayer sostiene que la realidad dista mucho de lo que marcan los números. “Puede ser que haya venido gente, pero el consumo fue mínimo. Tuvimos una de las peores vacaciones de invierno en mucho tiempo”, remarcó.
Para Mayer, el turismo no es solo una fuente de ingresos estacional, sino el motor económico de la ciudad. “En Mar del Plata tenemos pesca, industria, otros sectores, pero nada genera el derrame del turismo. Cuando esto se frena, se cae todo”, explicó.
El referente empresarial advirtió que no solo los hoteles y restaurantes se ven afectados, sino todo el comercio. “Hay una cantidad de negocios que excede las necesidades permanentes de la ciudad. Están para atender al turista. Si no hay turismo, sobra comercio”, resumió.
Un panorama complicado en todos los sectores
Mayer también describió una situación crítica en la pesca y la industria local. “La flota que pesca langostinos está parada porque los números no cierran. Y muchas industrias que fabricaban maquinaria están dejando de producir y ahora piensan en importar para revender. Pasan de ser fabricantes a simples comerciantes”, señaló.
El ejemplo más alarmante, dijo, es el de Mauro Sergio, la histórica fábrica textil que procesa la lana y elabora prendas terminadas. “Están despidiendo gente por la apertura de importaciones. El mercado se está llenando de productos baratos del exterior, y eso destruye la producción local”, advirtió.
Para el empresario, el impacto social de la crisis ya se hace visible. “El comerciante que no abre caja en el día está triste. Sus empleados también. Muchos ya saben que van a perder el trabajo. Y cuando eso pasa, es muy difícil volver a encontrar otro empleo”, dijo.
El Crucero Anamora, también golpeado
Mayer, titular del Crucero Anamora, uno de los clásicos paseos turísticos de la ciudad, reconoció que también vivieron una temporada muy floja. “Nos pegó fuerte el mal clima, pero más que nada el bolsillo. Estuvimos muy por debajo del año pasado”, aseguró.
Consultado sobre las expectativas para la temporada de verano, el dirigente fue cauto y realista: “Si no hay cambios, será una temporada floja. Aumentó un 60% la cantidad de gente que viaja al exterior. Esa gente antes recorría Mar del Plata, la Patagonia, Córdoba… hoy se va y ese dinero no queda en el país”.
Aunque no todo está perdido, reconoció que hay un segmento que seguirá eligiendo Mar del Plata: “No todos pueden viajar afuera y todos necesitamos un descanso. Algunos van a venir, pero no será el volumen que necesitamos para sostener la economía local”, concluyó.
Fiesta de la Galleta de Campo: cinco panaderías competirán en Tomás Jofré por la mejor receta tradicional
Este domingo, la localidad de Tomás Jofré, partido de Mercedes, volverá a llenarse de turistas por una nueva edición de la Fiesta de la Galleta de Campo, una propuesta que crece año a año y que reúne a productores, artistas y panaderías en una jornada que apuesta al encuentro, la identidad local y el trabajo comunitario.
Cinco panaderías de Mercedes competirán por elaborar la mejor galleta de campo en la plaza Domingo Silvano del pueblo: La Dulce Anita (última ganadora), San Luis, La Espiga de Oro, El Triunfo y Nueve de Julio. La fiesta comenzará a las 10 con entrada libre y gratuita, y contará con más de 80 puestos de productores locales que ofrecerán salames, quesos, cervezas artesanales, miel y artesanías, además de espectáculos en vivo a cargo de grupos folklóricos y músicos mercedinos.
Durante la presentación oficial del evento, el intendente Juani Ustarroz destacó que la Fiesta de la Galleta de Campo es “una muestra del espíritu de unidad que hay en Mercedes”, y remarcó: “Cuando arrancamos, hace ocho años, no sabíamos si este evento se iba a sostener y hoy vemos que sí, que crece año a año. Y, como cualquier fiesta que organizamos, implica y genera trabajo”.
“Cada panadería va a trabajar un montón para poder vender sus productos, pero también los artesanos, los restaurantes y toda la comunidad. Eso es promover el turismo, que también es generar trabajo para la ciudad”, agregó Ustarroz. Además, subrayó la importancia de la participación de instituciones locales que estarán presentes con cantinas solidarias o administrando servicios como el estacionamiento.
Los panaderos Miguel y Ramón, en representación de los participantes, señalaron: “Tratamos, en cada edición, de prepararnos lo mejor posible no solo para el momento de hacer la galleta sino, sobre todo, para atender al turista”. También compartieron algunos secretos sobre la elaboración: “Tiene que ser una galleta liviana, que dure. No debe llevar mucha miga porque sino se endurece. Hay que hacer un buen amasado, dejarla descansar, cortarla bien y después darle un horneado parejo, que también es clave”.
Por su parte, el director de Turismo Francisco Dinova recordó que esta celebración se realiza en simultáneo con otras dos localidades bonaerenses: Azcuénaga (San Andrés de Giles) y Oliden (Brandsen), y que busca homenajear a los panaderos que siguen sosteniendo la tradición. “Tomás Jofré ya no deja dudas: es el pueblo gastronómico de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.
Finalmente, el intendente Juani Ustarroz expresó su agradecimiento: “Más que agradecido a estas personas que van a trabajar un montón para que muchos podamos disfrutar de una fiesta que, si la podemos sostener en el tiempo, no es gracias al municipio sino fundamentalmente gracias a los panaderos y a la gente que participa”.
Fuerte caída del turismo invernal: viajaron 11% menos que en 2024
Las vacaciones de invierno 2025 dejaron un saldo negativo para el turismo argentino. Si bien el movimiento económico superó los 1,5 billones de pesos, el balance fue 11,2% inferior al año pasado en términos reales, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Durante el receso invernal se movilizaron 4,3 millones de turistas, un 10,9% menos que en 2024. La contracción se atribuye a la pérdida del poder adquisitivo, el menor ingreso de visitantes del exterior y las condiciones climáticas desfavorables en distintos puntos del país.
Además, la estadía promedio se redujo de 4,1 a 3,9 días, lo que también afectó la actividad general del sector. A pesar de que el gasto diario por persona aumentó un 4,8% en términos reales y se ubicó en $89.236, ese incremento no logró compensar la menor cantidad de viajeros ni la menor duración de los viajes.
Entre los destinos más concurridos se destacaron Bariloche, Puerto Iguazú, Ushuaia, San Martín de los Andes, Mendoza, Salta, El Calafate y las sierras de Córdoba. También hubo buen desempeño en los complejos termales de Entre Ríos y Santiago del Estero.
En la Provincia de Buenos Aires, la temporada fue moderada: si bien la ocupación fue inferior a la del año pasado, algunos destinos de cercanía como Tandil, Chascomús y Sierra de la Ventana lograron mantener buenos niveles de visitantes, principalmente durante los fines de semana.
Los datos reflejan un panorama complejo para el turismo interno, con márgenes más ajustados y una demanda cada vez más condicionada por el contexto económico. A pesar de los esfuerzos del sector, los resultados confirman que la crisis del consumo también impacta sobre el ocio y el esparcimiento.