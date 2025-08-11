El ex director de tránsito de Pinamar dio positivo al test de alcoholemia y abandonó su camioneta

Durante un operativo de control realizado en la madrugada del domingo en el acceso Norte de Villa Gesell, el ex funcionario municipal de Pinamar Sebastián Manrique fue interceptado y dio positivo en el test de alcoholemia, con un registro de 1,07 g/L. Luego cerró su camioneta y se fue caminando.

El procedimiento se llevó a cabo en conjunto entre personal policial y la Secretaría de Seguridad del municipio de Villa Gesell.

Manrique de 38 años y oriundo de Cariló se desplazaba en una Volkswagen Amarok cuando fue detenido para la prueba de rutina. El resultado arrojó una 1,07g/L, por lo que se le labró la multa correspondiente y se le retuvo la licencia de conducir.

Posteriormente, se constató que el implicado había desempeñado cargos municipales entre 2016 y 2018, incluyendo la Inspección General y hasta la Dirección de Tránsito.

Un hecho llamativo fue que, tras ser notificado del acta, el ex funcionario cerró su camioneta y la dejó en el lugar, retirándose a pie y dejando el vehículo prácticamente abandonado.

Fuente: Minuto G