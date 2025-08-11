Quinta Sección
El ex director de tránsito de Pinamar dio positivo al test de alcoholemia y abandonó su camioneta
Durante un operativo de control realizado en la madrugada del domingo en el acceso Norte de Villa Gesell, el ex funcionario municipal de Pinamar Sebastián Manrique fue interceptado y dio positivo en el test de alcoholemia, con un registro de 1,07 g/L. Luego cerró su camioneta y se fue caminando.
El procedimiento se llevó a cabo en conjunto entre personal policial y la Secretaría de Seguridad del municipio de Villa Gesell.
Manrique de 38 años y oriundo de Cariló se desplazaba en una Volkswagen Amarok cuando fue detenido para la prueba de rutina. El resultado arrojó una 1,07g/L, por lo que se le labró la multa correspondiente y se le retuvo la licencia de conducir.
Posteriormente, se constató que el implicado había desempeñado cargos municipales entre 2016 y 2018, incluyendo la Inspección General y hasta la Dirección de Tránsito.
Un hecho llamativo fue que, tras ser notificado del acta, el ex funcionario cerró su camioneta y la dejó en el lugar, retirándose a pie y dejando el vehículo prácticamente abandonado.
Fuente: Minuto G
Quinta Sección
Hard Rock Café inicia la búsqueda de personal en Mar del Plata
Hard Rock Café desembarcará en Mar del Plata a fin de año y ya inició la búsqueda de personal para cubrir entre 80 y 100 empleos directos, además de numerosos puestos indirectos. La nueva sucursal estará ubicada en la intersección de Avellaneda y Güemes, y promete convertirse en un nuevo polo de atracción turística y comercial para «La Feliz».
Las personas interesadas en postularse deberán enviar su currículum a empleo@mardelplata.gov.ar, consignando en el asunto la palabra “Hard Rock”.
A su vez, pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 223 355-3116 o acercarse personalmente a las oficinas que el municipio posee en Marcelo T. de Alvear 115, de lunes a viernes, de 8.15 a 14.30.
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, compartió en sus redes sociales imágenes del avance de las obras y destacó: “Una marca mundial que llega a apostar por la ciudad y a generar trabajo todo el año, también como atracción turística. Esto es abrir la ciudad para atraer inversiones de marcas globales”.
Además, subrayó el carácter distintivo que tendrá la ciudad: “Y ahora, como Londres, Nueva York, Tokio o París… Mar del Plata va a estar en las remeras de Hard Rock Café”.
La nueva sucursal de Hard Rock Café estará en una emblemática esquinda donde funcionó durante años un local de Blockbuster.
Quinta Sección
Tandil licita una planta de hormigón para fortalecer su plan de pavimentación
El 26 de agosto se abrirán los sobres con las ofertas para la construcción de una planta de hormigón, un proyecto impulsado por el Municipio de Tandil que permitirá potenciar los trabajos de pavimentación, repavimentación y cordón cuneta en diferentes barrios de la ciudad. Las obras se financiarán con parte de los fondos obtenidos a partir de la venta del histórico predio ubicado sobre avenida Santamarina.
La inversión total prevista asciende a 760 millones de pesos, según detallaron desde el gobierno local. El proceso de licitación incluye la adquisición de una planta dosificadora de hormigón y dos camiones motohormigoneros cero kilómetro, elementos claves para optimizar los recursos y tiempos de ejecución de los trabajos viales que se vienen desarrollando en Tandil.
Además, mientras avanza el trámite administrativo, se ejecutarán tareas de adecuación del espacio donde se instalará la planta, en la sede de la Dirección de Vialidad Municipal.
Allí se proyectan obras de mejoramiento energético, iluminación y la construcción de una playa de maniobras pavimentada en hormigón, lo que permitirá una operación más segura y eficiente del nuevo equipamiento.
Este avance se enmarca en una planificación integral del uso de los recursos provenientes de la venta del predio de Santamarina, cuya normativa establecía que debían destinarse a obras estratégicas para el desarrollo urbano.
Específicamente, los fondos deben ser aplicados a la puesta en funcionamiento de plantas de pavimento (de hormigón y asfalto), la adquisición de tierras para la generación de suelo urbano y lotes con servicios, y también para la construcción de infraestructura en el desarrollo urbanístico “Sans Soucí”.
Quinta Sección
¡Histórico! Inauguraron el Primer Centro Universitario en Dolores
El Intendente Juan Pablo García encabezó la inauguración del nuevo Centro Universitario Dolores, una obra que representa un salto histórico para la educación pública local, ya que por primera vez la ciudad contará con un edificio propio que contenga toda la oferta de educación superior en un mismo lugar.
“Hoy es un día histórico para Dolores. Donde había abandono, ahora hay oportunidades. Cumplimos con lo que prometimos y lo hicimos pensando en las próximas generaciones”, expresó el jefe comunal durante su discurso.
«LO HICIMOS PENSANDO EN LAS PRÓXIMAS GENERACIONES»
El nuevo edificio –construido con el apoyo del Programa Puentes del gobierno provincial– cuenta con cuatro aulas, sala de reuniones, calefacción, cocina, baños accesibles y espacios inclusivos, y forma parte de una estrategia integral para consolidar a Dolores como Capital Regional de la Educación.
“Esto no es una política aislada, es parte de un proyecto de ciudad. Pensamos en las próximas generaciones, no en la próximas elecciones”, remarcó el intendente, y agradeció el respaldo del gobernador Axel Kicillof y del Ministro Carli Bianco, quien estuvo presente en la inauguración.
“Este Centro no es de un gobierno, ni de un Intendente. Es de los alumnos y de los docentes. Hoy más que nunca, Dolores es una ciudad donde se puede vivir, estudiar y trabajar”, concluyó. Participaron autoridades provinciales, concejales, integrantes del gabinete municipal, el director de Educación local Ramiro Blasi, alumnos y la comunidad educativa.