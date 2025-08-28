Quinta Sección
Damián Unibasso: “Somos es la alternativa al circo de violencia y fanatismo que proponen los medios nacionales”
El candidato a senador por Somos Buenos Aires en la Quinta Sección Electoral, Damián Unibasso, dialogó con Todo Provincial RADIO y aseguró que el espacio que integra junto a intendentes radicales y dirigentes del socialismo se presenta como “una opción distinta” frente a la polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza.
“En la provincia de Buenos Aires no hay una sola elección: son 135 municipios con realidades distintas. En la Quinta Sección, que concentra más de un millón de electores, el radicalismo en el interior tiene un peso muy fuerte y por eso creemos que podemos romper con la lógica de la grieta que intentan imponer los medios capitalinos”, sostuvo Unibasso, que ocupa el tercer lugar en la lista encabezada por el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, y la profesional marplatense María Eugenia Libera.
Críticas a la lógica de la polarización
El dirigente de Somos señaló que tanto el oficialismo nacional como Javier Milei “terminan siendo dos caras de una misma moneda”. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno libertario “repita prácticas que decía combatir, como el destrato a la prensa, el uso del Estado para beneficio propio y el fanatismo político”.
“Nosotros venimos a proponer otra cosa: salir de los eslóganes, de la violencia y de la polarización para enfocarnos en los problemas reales de los bonaerenses”, afirmó.
Turismo, agroproducción y medio ambiente
Entre los principales ejes de su campaña, Unibasso destacó la necesidad de fortalecer el corredor turístico de la Costa Atlántica, mejorar la conectividad vial —en especial la ruta 11 y la ruta 88— y generar políticas públicas que incentiven el turismo como motor económico de la región.
También subrayó la importancia de “aportar herramientas que potencien la agroproducción” y de ejercer un mayor control sobre el Ejecutivo en materia ambiental: “En la Quinta Sección seguimos padeciendo basurales a cielo abierto y falta de planificación, mientras el Estado mira para otro lado”.
Una alternativa “con gestión y transparencia”
De cara a las elecciones del 7 de septiembre, Unibasso pidió el acompañamiento de la ciudadanía: “Somos Buenos Aires tiene gestión para mostrar, transparencia y la convicción de devolverle voz a los territorios. Nos vamos a ocupar de la salud, el medio ambiente, la autonomía municipal y la distribución equitativa de los recursos. Creemos que los bonaerenses necesitan que alguien los saque del lugar oscuro al que los quieren llevar los medios nacionales con discursos de odio”.
Finalmente, concluyó: “Somos una alternativa seria frente al circo dantesco que proponen entre violencia y fanatismo. Los bonaerenses se merecen otra política, más cercana y más comprometida con la vida cotidiana de la gente”.
Hard Rock Café inicia la búsqueda de personal en Mar del Plata
Hard Rock Café desembarcará en Mar del Plata a fin de año y ya inició la búsqueda de personal para cubrir entre 80 y 100 empleos directos, además de numerosos puestos indirectos. La nueva sucursal estará ubicada en la intersección de Avellaneda y Güemes, y promete convertirse en un nuevo polo de atracción turística y comercial para «La Feliz».
Las personas interesadas en postularse deberán enviar su currículum a empleo@mardelplata.gov.ar, consignando en el asunto la palabra “Hard Rock”.
A su vez, pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 223 355-3116 o acercarse personalmente a las oficinas que el municipio posee en Marcelo T. de Alvear 115, de lunes a viernes, de 8.15 a 14.30.
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, compartió en sus redes sociales imágenes del avance de las obras y destacó: “Una marca mundial que llega a apostar por la ciudad y a generar trabajo todo el año, también como atracción turística. Esto es abrir la ciudad para atraer inversiones de marcas globales”.
Además, subrayó el carácter distintivo que tendrá la ciudad: “Y ahora, como Londres, Nueva York, Tokio o París… Mar del Plata va a estar en las remeras de Hard Rock Café”.
La nueva sucursal de Hard Rock Café estará en una emblemática esquinda donde funcionó durante años un local de Blockbuster.
El ex director de tránsito de Pinamar dio positivo al test de alcoholemia y abandonó su camioneta
Durante un operativo de control realizado en la madrugada del domingo en el acceso Norte de Villa Gesell, el ex funcionario municipal de Pinamar Sebastián Manrique fue interceptado y dio positivo en el test de alcoholemia, con un registro de 1,07 g/L. Luego cerró su camioneta y se fue caminando.
El procedimiento se llevó a cabo en conjunto entre personal policial y la Secretaría de Seguridad del municipio de Villa Gesell.
Manrique de 38 años y oriundo de Cariló se desplazaba en una Volkswagen Amarok cuando fue detenido para la prueba de rutina. El resultado arrojó una 1,07g/L, por lo que se le labró la multa correspondiente y se le retuvo la licencia de conducir.
Posteriormente, se constató que el implicado había desempeñado cargos municipales entre 2016 y 2018, incluyendo la Inspección General y hasta la Dirección de Tránsito.
Un hecho llamativo fue que, tras ser notificado del acta, el ex funcionario cerró su camioneta y la dejó en el lugar, retirándose a pie y dejando el vehículo prácticamente abandonado.
Fuente: Minuto G
Tandil licita una planta de hormigón para fortalecer su plan de pavimentación
El 26 de agosto se abrirán los sobres con las ofertas para la construcción de una planta de hormigón, un proyecto impulsado por el Municipio de Tandil que permitirá potenciar los trabajos de pavimentación, repavimentación y cordón cuneta en diferentes barrios de la ciudad. Las obras se financiarán con parte de los fondos obtenidos a partir de la venta del histórico predio ubicado sobre avenida Santamarina.
La inversión total prevista asciende a 760 millones de pesos, según detallaron desde el gobierno local. El proceso de licitación incluye la adquisición de una planta dosificadora de hormigón y dos camiones motohormigoneros cero kilómetro, elementos claves para optimizar los recursos y tiempos de ejecución de los trabajos viales que se vienen desarrollando en Tandil.
Además, mientras avanza el trámite administrativo, se ejecutarán tareas de adecuación del espacio donde se instalará la planta, en la sede de la Dirección de Vialidad Municipal.
Allí se proyectan obras de mejoramiento energético, iluminación y la construcción de una playa de maniobras pavimentada en hormigón, lo que permitirá una operación más segura y eficiente del nuevo equipamiento.
Este avance se enmarca en una planificación integral del uso de los recursos provenientes de la venta del predio de Santamarina, cuya normativa establecía que debían destinarse a obras estratégicas para el desarrollo urbano.
Específicamente, los fondos deben ser aplicados a la puesta en funcionamiento de plantas de pavimento (de hormigón y asfalto), la adquisición de tierras para la generación de suelo urbano y lotes con servicios, y también para la construcción de infraestructura en el desarrollo urbanístico “Sans Soucí”.