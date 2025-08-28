Damián Unibasso: “Somos es la alternativa al circo de violencia y fanatismo que proponen los medios nacionales”

El candidato a senador por Somos Buenos Aires en la Quinta Sección Electoral, Damián Unibasso, dialogó con Todo Provincial RADIO y aseguró que el espacio que integra junto a intendentes radicales y dirigentes del socialismo se presenta como “una opción distinta” frente a la polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza.

“En la provincia de Buenos Aires no hay una sola elección: son 135 municipios con realidades distintas. En la Quinta Sección, que concentra más de un millón de electores, el radicalismo en el interior tiene un peso muy fuerte y por eso creemos que podemos romper con la lógica de la grieta que intentan imponer los medios capitalinos”, sostuvo Unibasso, que ocupa el tercer lugar en la lista encabezada por el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, y la profesional marplatense María Eugenia Libera.

Críticas a la lógica de la polarización

El dirigente de Somos señaló que tanto el oficialismo nacional como Javier Milei “terminan siendo dos caras de una misma moneda”. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno libertario “repita prácticas que decía combatir, como el destrato a la prensa, el uso del Estado para beneficio propio y el fanatismo político”.

“Nosotros venimos a proponer otra cosa: salir de los eslóganes, de la violencia y de la polarización para enfocarnos en los problemas reales de los bonaerenses”, afirmó.

Turismo, agroproducción y medio ambiente

Entre los principales ejes de su campaña, Unibasso destacó la necesidad de fortalecer el corredor turístico de la Costa Atlántica, mejorar la conectividad vial —en especial la ruta 11 y la ruta 88— y generar políticas públicas que incentiven el turismo como motor económico de la región.

También subrayó la importancia de “aportar herramientas que potencien la agroproducción” y de ejercer un mayor control sobre el Ejecutivo en materia ambiental: “En la Quinta Sección seguimos padeciendo basurales a cielo abierto y falta de planificación, mientras el Estado mira para otro lado”.

Una alternativa “con gestión y transparencia”

De cara a las elecciones del 7 de septiembre, Unibasso pidió el acompañamiento de la ciudadanía: “Somos Buenos Aires tiene gestión para mostrar, transparencia y la convicción de devolverle voz a los territorios. Nos vamos a ocupar de la salud, el medio ambiente, la autonomía municipal y la distribución equitativa de los recursos. Creemos que los bonaerenses necesitan que alguien los saque del lugar oscuro al que los quieren llevar los medios nacionales con discursos de odio”.

Finalmente, concluyó: “Somos una alternativa seria frente al circo dantesco que proponen entre violencia y fanatismo. Los bonaerenses se merecen otra política, más cercana y más comprometida con la vida cotidiana de la gente”.