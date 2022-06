Dueño de un motel en Azul amenaza con escrachar a clientes que roban toallas, sábanas y acolchados

El dueño del Motel Ruta 3 ubicado en el ingreso a la localidad de Azul publicó fotos de dos vehículos de clientes que habrían robado elementos del hotel alojamiento. El mensaje los insta a devolver lo robado bajo la amenaza de publicar la patente de los autos.

“Peugeot 206 gris claro se llevó toallôn de habitación 8. patente termina en 3 ... Proximamente publico la foto“, posteó el albergue en su cuenta de Facebook.

“Hoy 25/06/22 de la habitación n* 7 un gol negro vidrios polarizados, de 16:10 a 17:30 se llevó el acolchado… Si no lo devuelve publico la foto con la patente”, amenazó el administrado del Motel Ruta 3 en otro posteo.

Un usuario de Facebook indignado le replicó al albergue por el escrache: “No creo que estea bien la forma de actuar del motel!! Primero sacar fotos a todos los vehículos que entran! No creo que puedan hacerlo! Y debe de ser cierto que también filman adentro como se corre los rumores! Tienen que encontrar otra forma de que no les roben!”.

La respuesta del albergue transitorio fue: “Disculpame, pero no sacamos fotos tenemos cámaras solo afuera y como verás siempre se ve la parte de atrás del vehículo, y otra forma no tenemos, optamos por esta porque estamos cansados de que roben absolutamente de todo y no es de ahora, es de años . Solo que así ­ frenamos un poco…. Adentro de las habitaciones por supuesto no hay cámaras y si querés te invito a que vengas a ver y sacarte las dudas, eso de ninguna manera nos serviría como negocio”.

El lunes por la tarde, tras viralizarse en redes sociales, el facebook del Motel borró todas las publicaciones.