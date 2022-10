Escándalo político en Azul: Hernán Bertellys echó a su Jefe de Gabinete y ahora sacan los trapitos al sol

El intendente de Azul, Hernán Bertellys, apartó a su secretario de Gobierno y mentor político, Alejandro Vieyra. El funcionario saliente publicó un explosivo video en redes sociales confirmando la versión de que él era el vedadero jefe comunal en las sombras. Bertellys le respondió en los medios acusándo a Vieyras de haberlo “mantenido aislado” durante toda su gestión.

La inesperada salida de Alejandro Vieyra del gobierno municipal de Azul genera un fuerte sacudón político en la localidad del centro bonaerense. Es que Vieyra fue el mentor de Hernán Bertellys, un periodista y cantante que llegó a la intendencia por el FpV en 2015 para luego saltar a Juntos por el Cambio, logrando renovar mandato en 2019.

En Azul, era un secreto a voces que Vieyra tenía más peso en el rumbo de la gestión que el propio intendente. Con su salida del gobierno, esta versión quedó corroborada por ambas partes, con declaraciones por demás explosivas que dejan al jefe comunal en un lugar muy incómodo.

Qué dijo Alejandro Vieyra sobre su salida de la gestión en Azul

En un video publicado en Instagram, el ex jefe de gabinete municipal aseguró: “De Azul no me fui, de Azul no me iré, y si en algún momento lo hago lo haré porque quiero no porque alguien a punta de pistola o de palabra me obligue”.

“Comienza una nueva etapa en el gobierno municipal, auguro el total de los éxitos, que es lo que los azuleños se merecen. Durante 7 años me tocó desempeñar una función porque el intendente municipal me lo pidió”, aseguró Alejandro Vieyra.

Y agregó: “El intendente me planteó que quería tomas más protagonismo, hacerse cargo. Me voy a tomar un descanso, tuve la responsabilidad de gobernar en el lomo por 7 años”.

En un claro mensaje al intendente, su ex socio político apuntó: “A los que van a tomar el timón que no lo han tomado en todos estos años, olvídense de Vieyra y pónganse a trabajar que es lo que reclama el ciudadano. Cuentan con todo mi apoyo”.

“Hay lindas actividades este domingo en los barrio, hoy a cantar y mañana a gobernar”, disparó en alusión al intendente y su reconocida activiad artística.

Qué contestó Hernán Bertellys

En una entrevista con “Tiempo de Radio”, el intendente habló de la salida de Alejandro Vieyra y habló de un “cambio de conducta” de su mentor luego de la derrota electoral en las PASO de la lista que él encabezó.

“A partir de la última elección donde él quería ser protagonista para seguir en el futuro con la conducción política, se autopostuló y obviamente lo apoyamos porque era un compañero. Se quería medir, probar. A partir de que le fue mal con la elección, hubo un cambio importante en la conducta, en las formas, empezaron a ser todos traidores y ahí cambió la conducta”, reveló Bertellys.

Y agregó: “A nivel personal no tengo ningún problema, pero el clima laboral ya no era el adecuado. La decisión la tomé hace unos días, es una etapa que se cumplió, esto ha sido muy bien recibido por compañeros de trabajo y la comunidad en su conjunto”.

De modo insólito, el propio intendente reconoció que su ex jefe de Gabinete lideraba su gestión. “Ahora no tengo a nadie que me diga que no me conviene ir. Estoy recomponiendo relaciones que se había roto, no por mí. Me alejaban, me aislaban y creaban un imagen sobre mi gestión que no la es“, expresó.

Y agregó: “Tengo la impronta de poder dialogar con todo el mundo, tendremos la mejor versión de Hernán desde ahora”.