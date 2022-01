En Coronel Suárez denuncian “desaparición” masiva de perros: “Como Tota y Manija hay muchos más”

La política del municipio de Coronel Suárez respecto a la presencia de perros en la calle generó repudio de proteccionistas de todo el país a partir de polémicas declaraciones del intendente Ricardo Moccero que anunció que una camioneta municipal levantaría a los animales sueltos y que no los devolverían. Sin embargo, vecinos de la localidad aseguran que desde hace años que desaparecen perros y apuntan directamente al gobierno local.

En diálogo con Todo Provincial, la proteccionista Susana Lang comentó: “Lamentablemente, en el centro no quedó un perro y en los barrios están faltando un montón. No están en el refugio municipal que siempre mantiene el mismo número de perros”.

La polémica en torno a los perros sueltos en la calle se reavivó a principios de enero, cuando dos perros raza dogo atacaron a un niño en el barrio Güemes y le produjeron graves heridas en piernas, brazo y espalda. Los animales fueron sacrificados.

En ese contexto, Moccero brindó varias entrevistas en las que anunció que para terminar con la problemática comenzaría a circular una camioneta que levantaría todos los perros sueltos en la calle, tengan dueño o no. “No larguen más los perros a la calle porque no los van a volver a ver, ni siquiera vamos a permitir que lo saquen de la perrera”, advirtió.

Sin embargo, las organizaciones animalistas sostienen que la solución de fondo a esta problemática pasa por la implementación de un programa de castraciones masivas, gratuitas, sistemáticas, extendidas, abarcativas y tempranas que permita alcanzar el “control poblacional” de perros y gatos. El modelo a seguir es el municipio de Almirante Brown.

“En Suárez faltan castraciones, pero prefieren levantar animales y hacerlos desaparecer. Lo vienen haciendo hace años pero ahora se cebaron”, reprochó Lang y agregó: “Entre los desaparecidos hay muchos perros callejeros. Pero también hay vecinos a los que les falta el perro”.

“Yo trabajo en el centro y había dos perros callejeros que venían todos los días a comer. Hace un mes que desaparecieron. Como Tota y Manija hay muchos más”, contó la proteccionista que ya presentó una denuncia penal por la desaparición masiva de perros.