FESIMUBO marchó en Coronel Suárez en apoyo a los municipales: “Moccero es un patrón de estancia”, aseguró Rubén “Cholo” García

Este jueves, los trabajadores municipales de Coronel Suárez realizaron una multitudinaria movilización en reclamo del cumplimiento del convenio colectivo y un aumento salarial acorde a la inflación. La protesta contó con el apoyo de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) y la participación de su secretario General, Rubén “Cholo” García.

En la previa a la marcha, Todo Provincial RADIO diálogo con el titular de la Federación, que señaló: “Se decidió hacer una marcha importante en Coronel Suárez porque los municipales vienen de perder un 20% de sus salarios durante el 2021 y con la propuesta actual perderían otro 18%”.

El gobierno municipal de Coronel Suárez todavía no acordó la negociación paritaria del primer semestre del 2022 e incumple con el Convenio Colectivo. Como represalia a esta jornada de protesta, el intendente Ricardo Moccero quitó por decreto el código de descuento de la cuota sindical.

“El intendente decidió quitar por decreto el código de descuento de la cuota sindical, una medida aberrante y totalmente inconstitucional”, aseguró Rubén “Cholo” García y aclaró: “La cuota sindical no es un aporte de la patronal sino un retención voluntaria al trabajador que quiere estar afiliado a su sindicato”.

De la movilización de este jueves en Coronel Suárez también participaron secretarios generales de casi 20 municipios como Puan, Pigüe, Adolfo Alsina, Villegas, Bahía Blanca, Guaminí, Bolivar, Coronel Pringles, General Pueyrredón, Pinamar Torquinst, General Lamadrid, Olavarría, Merlo, San Isidro, Tres Arroyos, La Plata, Benito Juárez, Avellaneda y Morón, entre otros.

“Venimos de una conciliación obligatoria durante la cual no se llegó a un acuerdo. Luego de que se anunciara la movilización, el intendente Moccero tomó esta medida totalmente desleal para meterle miedo a los trabajadores, junto a traslados injustificados y quita de horas”, apuntó el dirigente sindical.

Consultado sobre, el “Cholo” García señaló: “La verdad no me extraña que una medida de este tipo la haya tomado un intendente del Frente de Todos. Moccero es un patrón de estancia. En las últimas PASO los trabajadores estaban tan disconformes que los compañeros armaron otra lista, el intendente quiso voltear, no pudo y finalmente perdió por 5 puntos”, y advirtió: “Fue el único municipio donde hubo una interna del FdT donde perdió el intendente. Es evidente que hay un rechazo general del peronismo de Coronel Suárez hacía la gestión local”.

“Hemos agotado todas las instancias por lo que decidimos movilizar. Hay mucho enojo de los municipales y también de los profesionales de la salud”, subrayó.

La situación actual de los trabajadores municipales en la Provincia

Sobre la situación general de los trabajadores municipales de los 135 partidos bonaerenses, el secretario General de Fesimubo aseguró: “Los salarios de los trabajadores municipales están muy bajos, hay muchas sumas que se pagan en negro, y estamos muy lejos de la canasta básica. Esto provoca que cuando se jubilen la gran mayoría de los municipales se jubilen con la mínima”.

El dirigente sindical además criticó al Ministerio de Trabajo bonaerense por su “inacción”, y aseveró que “debe actuar para que todas estas sumas pasen a pagarse en blanco porque además esto genera un perjuicio al IPS que tiene un gran déficit”.

Sobre las distintas negociaciones en las que hubo acuerdo, García aseguró que la premisa es siempre incluir una cláusula de revisión de la inflación y destacó que si bien “se han logrado aumentos importantes como el 65 por ciento”, el mayor problema radica en que se parte de una “base que es muy baja porque en algunos municipios hay salarios básicos de 13.500 pesos”.

Para explicar esta situación generalizada de los trabajadores municipales, el dirigente sindical recordó que FESIMUBO nació como respuesta a la “inacción” de otra federación (FSTMPBA) que “permitió que durante 30 años los intendentes sacaran mucha ventaja en el destrozo de la carrera municipal”.

“Durante el menemismo se sancionó una ley que directamente nos sacó hasta la estabilidad. Sin embargo, gracias a Fesimubo en el último tiempo tuvimos logros históricos como la sanción de la ley 14.656 en el año 2015 que establece la obligación de paritarias, un máximo de 20% de personal contratado y nos iguala con los empleos privados”, destacó García.

“Representamos al 93% de los trabajadores municipales de toda la provincia de Buenos Aires. Hay intendentes que se sientan a negociar porque saben que nuestra Federación es muy fuerte”, aseguró el dirigente que sin embargo advirtió que en muchos municipios todavía persiste “un sistema de contratos basura que permite a los intendentes tener a los trabajadores municipales dependiendo de la política”.

Rubén “Cholo” García pidió la unidad del Frente de Todos

Consultado sobre los planteos de Juntos por el Cambio para avanzar con una reforma laboral, García opinó: “Es mentira que no se toma gente porque las leyes laborales son duras. Los amarillos quisieran tener todos trabajadores de paso, con contratos que les permitan despedir cuando quieran”.

Además recordó que “durante el primer año de gobernación de Vidal tuvimos que movilizarnos porque el ministro de la Gestapo quería suspender la ley”, y advirtió: “Quieren trabajadores baratos y sin estabilidad, esa es la ideología de Macri y la derecha”.

En ese contexto aseguró estar “abogando por la unidad del Frente de Todos porque si no le abrimos la puerta al macrismo, algo que terminarán pagando nuevamente los trabajadores”.