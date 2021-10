Juan Enriquez, dirigente político- referente e impulsor de la urbanización de Villa Palito, en el Partido de La Matanza habló con Todo Provincial Radio sobre la historia, el proceso y la actualidad de la primera villa 100% urbanizada del país articulada entre vecinos y Estado. “Acá estamos con la adrenalina de haber recibido las escrituras y haber vivido este momento histórico”, relató el devoto de Alberto Balestrini y del Padre Bachi.

Tras entregar las escrituras acompañado de Máximo Kirchner, Fernando Espinoza, Cristina Alvarez Rodríguez y el Padre Charly, Juan Enriquez comentó en dialogo con Mariano Gandini en Todo Provincial Radio “En Villa Palito viven alrededor de 1300 familias, pero fueron 800 las familias que recibieron en esta primera etapa las escrituras de sus viviendas y en la próxima se terminarán de entregar las restantes”.

La Historia de Villa Palito

“Nació luego de que a mis viejos y un montón de familias más las echaron de capital y las mandaron al primer cordón, ubicada en camino de cintura, en San Justo. Esto ocurrió en el gobierno de Frondizi, detrás de un gobierno de viviendas que nunca se hicieron”, recuerda el palitense.

Y se emociona, “Poder transformar la vida de muchas familias y poder demostrar que la urbanización de villas genera identidad y dignidad, eso va a quedar en la historia”.

Sobre como era la villa hace 30 años, Enriquez rememora “Cuando yo era muy chico, la primera tormenta hizo que los techos de chapas volaran 400 metros, hasta camino de cintura. Entre vecinos rearmar el asentamiento. Tenemos un dios aparte porque vivíamos corriendo entre los cables”.

“En el año 1992 el Padre Raúl dijo que salía un Plan Arraigo. En palito pudimos ser dueños de las tierras, éramos 7000 habitantes en 27 hectáreas”, resaltó.

“Desde la iglesia prende la semilla, por eso tenemos que ver en todo el país quien es el Cura Villero que se la juegue para organizar la comunidad”.

“A MI HIJO LE CAYÓ UNA OLLA DE AGUA CALIENTE EN LA ESPALDA Y ME VOLVÍ LOCO”

Juan, relata cómo se inicia para ser el organizador del barrio, “En el año 1999 arrancó yo ya con el Padre Bachi. Ya había una cooperativa pero a mí se me ocurre organizar a los compañeros. Porque me pasó algo que me cambió. Vivía en una pieza tan chiquita que a mi hijo le cayó una olla de agua caliente en la espalda y ahí casi me volví loco”.

“Ahí arranque, hasta que no tenga mi casa no voy a parar y fui hasta el presidente de la cooperativa en ese momento. Yo era diariero, vendía colchones, lo que se te ocurra”, recuerda el Matancero.

Y subraya “Yo siempre tuve en claro que no era un problema de cuidado del nene, que fuera un descuido de mi compañera, sino que no podíamos vivir en ese hacinamiento, en una pieza”.

“En ese momento hacemos un asamblea enorme, barrial y comienza la organización social para llevar adelante la urbanización de Villa Palito”.

LA GEOGRAFÍA DE VILLA PALITO EN 1999

“Huy, cuantos recuerdos”, dice Enriquez y cuenta “Eran 22 manzanas donde estaba lleno de caminitos y lo mejor para nosotros era meternos en esos caminitos y jugar a las escondidas. Entrar en una punta y salir por otra, sin agua en el verano porque te la cortaban. Con la luz que se cortaba porque se caían los cables y sin el ingreso de una ambulancia o un camión de bomberos. Tomabamos el agua contaminada”.

“Hoy, urbanizada, podemos decir que hay menos chicos enfermos, la urbanización es salud”

En esa misma línea de pensamiento, el impulsor de esta urbanización explica “El problema del futuro va a ser el empleo y el hábitat. Urbanicemos todas las villas y resolves los dos problemas, intervenís, invertís, le das trabajo a la gente, le das dignidad y arreglas el medio ambiente.

“Una de las problemáticas está concentrada en las villas y hay que urbanizarlas, no haya que acondicionar ni hacerle maquillaje, hay que buscarle espacio”, dice el dirigente social y político de La Matanza.

PARA QUE NAZCA UNA VILLA PRIMERO HAY UN ASENTAMIENTO

Sobre la creación de las villas en cualquier parte del país, Juan explica que siempre, pero siempre “Primero nace el asentamiento, luego de 10 o 15 años se transforma en villa por la falta de presencia del estado”.

“Villa Palito es la primera que se urbaniza al 100% en La Matanza, en la provincia y en el país con un distintivo, el protagonismo principal de los vecinos”.

Y afirma que “La urbanización de las villas tienen que ser pensadas y propuestas por los habitantes de la mismas, y el habitante de la Villa se tiene que convencer que esta que no se logró el objetivo de tener la escritura no podes jugar a la política, porque si no te sacan del partido en el primer tiempo”.

“Los dirigentes de los barrios hasta que no terminaron con el objetivo no pueden salir, porque sino salís a predicar algo que no terminaste”, resalta el ahora dirigente político de La Matanza.

“En los barrios, no nos interesan los papeles; pero cuando me dijeron que nos iban a dar las escrituras, yo soy de boca, la piel se me puso de gallina”

Sobre la importancia de tener el titulo de propiedad de las viviendas, Juan Enriquez cuenta orgulloso “Siempre me preguntaban por lo que me faltaba, que era la escritura. Me volvía loco, y nosotros en los barrios, no nos interesan las escrituras; pero cuando me dijeron que nos iban a dar las escrituras, yo soy de boca, pero la piel se me puso de gallina; tenía el estómago revuelto y ahí entendí el valor y pensé ahora si tengo el techo para dejarle a mis hijos”.

RECORDAR A LOS QUE PUSIERON LAS SEMILLAS PARA QUE VILLA PALITO SE URBANICE

“Hoy ni Néstor, ni Alberto Ballestrini, ni padre Bachi están, para mi fue muy triste en la entrega de escrituras que ellos no estén. Por eso en presencia de Néstor vino su hijo Máximo, en lugar de Alberto estuvo el actual intendente, Fernando Espinoza; el padre Charly en representación del Padre Bachi y gracias a dios que a mí todavía me da salud para haber podido estar”, mencionó Enriquez.

LA ALEGRÍA DE LOS PALITENSES

“Llame a las 800 familias una por una por teléfono para avisarles. Imaginate que son los que me tuvieron que aguantar la locura de que íbamos a urbanizar la villa allá por el 2001, 2002. Es un orgullo mutuo, es una lucha organizada de todos los vecinos”, remarca la cara visible de miles de personas que lucharon durante años para conseguir el sueño de la casa propia.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Para una conquista comunitaria es fundamental la unión de todos los vecinos y Villa Palito no fue la excepción, “Es muy importante la organización barrial en cualquier parte del país. Villa Palito nos da identidad, vos entras al barrio y todo es Villa Palito, las remeras, los equipos, todo se llama villa palito, eso es identidad”.

LOS VAIVENES SUFRIDOS EN EL CAMINO DE LA URBANIZACIÓN

“En el transcurso de la urbanización tenes que tener muchas estrategias donde vos sabes que el objetivo es urbanizar y no quedar bien por un voto. Alberto Ballestrini siempre me decía las llaves entréguenlas ustedes, porque van a pasar los intendentes, los gobernadores y los presidentes y van a seguir haciendo viviendas, y dicho y hecho, así fue”.

“Ballestrini era un intendente que miraba más allá, con las manos y el corazón abierto. MI referente político sin dudas es Alberto. Era la persona que te entendía”, lo recuerda como su faro en la polítca.

EL TRABAJO DE CADA VECINO ES PARTE DE LA SOLUCIÓN

“Seguro que si vienen los vecinos van a decir que ellos no hicieron nada, pero si le preguntas cuando tuvieron que tirar las casas, todo lo que tuvieron que hacer, decidir y resignar; eso es la urbanización”, dice Juan Enriquez.

Al ser consultado sobre cual fue el momento de quiebre, para iniciar la urbanización, Enriquez cuenta “Fue el corazón, le tocamos el corazón. Hubo un momento que teníamos que sacar la cancha de fútbol, la cancha del barrio. Teníamos 50% de la asamblea en contra y 50% de la asamblea a favor, ese fue el momento clave”.

TENÉS QUE SER PERONISTA PARA URBANIZAR UNA VILLA

“El peronismo lo conocí urbanizando Villa Palito, no sabía que era un intendente ni que era una comisaria, yo salí de la iglesia. Mi viaje de egresados era la plaza de San Justo que quedaba a 20 cuadras y no pude ir porque vendía muñequitos en la calle”, cuenta el dirigente peronista.

“Hoy estoy orgulloso, de que mi vieja me inculcó la cultura del trabajo es que hoy no puedo dormir”, afirma con orgullo Juan Enriquez.

Y en ese mismo sentido sostiene, “Si o si tenés que ser peronista para urbanizar una villa, porque te tiene que dar felicidad que haya más igualdad y justicia dentro de una villa. Sino sos peronista, en algún momento te atraviesa el individualismo, pensás en vos y así es imposible llegar a tantas familias y tantos compañeros dentro del barrio”.

“De ahora en más no quiero contar más Villa Palito, quiero que se empiecen a urbanizar otras villas de la provincia, porque esto es una decisión política”, es el deseo del motor de la urbanización de la primera villa del país.

Por último, Juan Enriquez en dialogo con Mariano Gandini en Todo Provincial Radio dejó en claro que los logros se hacen con profesionalismo, “Siempre con un trabajo multidisciplanario, sino tenes planificación no podes urbanizar ninguna villa”.