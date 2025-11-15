Ezeiza difundió un parte oficial sobre el incendio en el Polígono Industrial de Spegazzini

Este sábado por la mañana, la Municipalidad de Ezeiza emitió un comunicado oficial que informa el estado de situación tras el incendio de grandes proporciones registrado anoche en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini. El comunicado oficial del municipio de Ezeiza.

1. Origen y Hechos:

Aproximadamente a las 21:00 horas del día de ayer, habría comenzado un incendio seguido de una detonación en la planta de la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos, la cual cuenta con planos aprobados y habilitación vigente.

2. Impacto en Personas:

Como consecuencia del siniestro, fueron trasladados al Hospital de Ezeiza 8 personas (2 efectivos policiales y 6 civiles). Afortunadamente, todos se encuentran fuera de peligro.

3. Empresas Afectadas y Situación Actual del Fuego:

El incendio se extendió a empresas lindantes como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

El operativo de los cuerpos de Bomberos se centra actualmente en proteger a la empresa Flamia, la cual almacena productos altamente inflamables, para evitar una mayor propagación. Empresas como Sinteplast y Molinos Cañuelas, que también manejan materiales inflamables, se reportan fuera de peligro en este momento.

4. Operativo de Combate:

El operativo está a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Se prevé que las tareas de extinción del fuego podrían prolongarse entre 24 y 36 horas más.

En el lugar trabajan de manera ininterrumpida dotaciones de bomberos de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero, Brandsen, entre otros. También asisten La Cruz Roja, Policía Federal, Ministerio de Salud de la Provincia, Defensa Civil de PBA y otros municipios.

5. Medidas de Seguridad y Asistencia:

Contaminación del Aire: Al momento, no se detectan signos de propagación de contaminación química en el aire ni se han recibido llamados por síntomas de intoxicación en la población. La densa nube negra visible es resultado de la combustión de neumáticos en la planta de Larroca Minera.

Asistencia Municipal: Personal municipal se encuentra en la zona asistiendo a los trabajadores y equipos de emergencia con agua, comida y barbijos.

Cierre Vial: Para facilitar el trabajo de las autobombas y el personal de emergencia, la Autopista Ezeiza-Cañuelas permanecerá cerrada en ambos sentidos (desde Ezeiza hasta Spegazzini) hasta nuevo aviso para evitar la congestión de la zona y facilitar el desplazamiento de las autobombas y el personal de emergencias que trabaja en el lugar.

6. Investigación:

Aún no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio y la detonación.

La Municipalidad de Ezeiza agradece el enorme esfuerzo de todos los organismos intervinientes y hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, así como a evitar circular por la zona para no entorpecer las labores de extinción y control.