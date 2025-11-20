Trenes
Trenes Argentinos anunció la compra de 43 formaciones nuevas para modernizar el servicio del AMBA
Trenes Argentinos Operaciones anunció, mediante Boletín Oficial, el lanzamiento de una contratación directa por compulsa abreviada para adquirir 43 trenes nuevos, técnicamente denominados Unidades Múltiples Diésel (DMU). La medida forma parte de la Emergencia Ferroviaria y avanza luego del grave descarrilamiento ocurrido días atrás en el tren Sarmiento.
La compra incluye 150 coches de pasajeros, además de insumos, componentes y consumibles necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, junto con la documentación técnica y la puesta en marcha. La inversión total ronda los 300 millones de dólares, la más importante desde 2015 para los servicios ferroviarios del AMBA, donde viajan diariamente 1,3 millones de personas.
El objetivo del proyecto es modernizar el sistema ferroviario, mejorando la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia del transporte de pasajeros. Las nuevas formaciones serán destinadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, donde reemplazarán unidades obsoletas y permitirán reforzar la operación.
La iniciativa se complementa con otras inversiones recientes, como la compra de tres locomotoras diésel-eléctricas por 7 millones de dólares para la línea San Martín, cuya entrega está prevista para enero de 2026, y la adquisición de repuestos ferroviarios por 119 millones de dólares para el mantenimiento pesado de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, después de nueve años sin reposiciones de ese tipo.
Con la llegada de estos 43 trenes nuevos, Trenes Argentinos prevé mejorar las frecuencias, reducir los tiempos de viaje, optimizar el ascenso y descenso de pasajeros y aumentar el confort general del servicio. Además, las nuevas unidades permitirán reducir a la mitad el consumo de combustible respecto de las locomotoras actualmente en funcionamiento en el área metropolitana.
El plan de acción establecido en el DNU 525/24, que regula la Emergencia Ferroviaria, incluye no solo la adquisición de material rodante sino también obras de infraestructura, mejoras en la seguridad operacional, optimización de gastos, incremento del 75% en capacitaciones para el personal ferroviario y una simplificación normativa para agilizar procesos técnicos.
Trenes
Comenzó la venta de los pasajes del tren a Mar del Plata para diciembre, enero y febrero
Trenes Argentinos habilitó la venta los pasajes de larga distancia para viajar en Tren a Mar del Plata, Junín y Bragado durante los meses de diciembre, enero y febrero. Todos los detalles.
Los boletos ya se pueden adquirir a través de la web oficial de Trenes Argentinos o en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias.
Pasajes de tren a Mar del Plata: cómo viajar en verano y cuánto sale
- Buenos Aires – Mar del Plata (diciembre, enero, febrero y hasta el 2 de marzo)
Hasta el 11 de diciembre, circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.
- A partir del 12 de diciembre, con el comienzo de la temporada de verano, la cantidad de trenes diarios se incrementa a tres. Con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10.
- Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.
- Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19.
- En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense.
- La tarifa de los pasajes será de 35.000 en primera y 42.000 en pullman hasta el 11 de diciembre y desde allí 38.000 en primera y 45.000 en pullman.
Buenos Aires-Bragado (diciembre, enero y febrero)
Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:55.
La tarifa de los pasajes van desde los 7.500 en primera y desde 9.000 pesos en categoría pullman.
El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.
Buenos Aires-Junín (diciembre, enero y febrero)
Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.
El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar aquí.
El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.
Trenes
Accidente del Tren Sarmiento: “Fue mucho más grave que un simple descarrilamiento”, advirtió un especialista
Minutos antes de las 16 de este martes, la formación 3358 del Tren Sarmiento sufrió un accidente en un cambio de vías a la altura de la estación Liniers. Aunque Trenes Argentinos informó que se trató de un “descalce”, el especialista Norberto Rosendo aseguró que lo ocurrido fue mucho más grave. Afortunadamente, hubo 19 heridos, ninguno de gravedad.
Según el comunicado oficial, a las 15:50 “se produjo el descalce en un cambio de vías” y el tren “frenó a tiempo según el protocolo de seguridad operacional”. Sin embargo, el ingeniero ferroviario y especialista en seguridad de trenes Norberto Rosendo, integrante de la ONG Salvemos al Tren, explicó que el siniestro fue un “cambio entre bogies”, una falla mucho más seria que un descarrilamiento común.
“El sistema de señalamientos ferroviarios debe impedir que los cambios se muevan hasta que el tren termine de pasar. Para eso existen los enclavamientos eléctricos o mecánicos, que bloquean los movimientos. Si el mantenimiento se relaja, esos enclavamientos se eliminan, y en algún momento el cambio se mueve solo. Eso fue exactamente lo que pasó hoy”, detalló Rosendo.
El especialista fue contundente: “Esto no fue un descarrilamiento común. Es algo gravísimo. Es un cambio entre bogies: un pedazo del tren fue por una vía y otro por otra”.
Accidente del Tren Sarmiento: “Vamos hacia un accidente como el de Once”
Rosendo advirtió que el hecho ocurrido en la Línea Sarmiento es apenas “una muestra gratis” de lo que podría suceder si no se revierte la situación actual: “No tengo dudas de que vamos hacia Once, un accidente con cientos de muertos, porque si se saltean los procedimientos de seguridad, en algún momento te la ponés”.
El ingeniero explicó que la tragedia no fue mayor porque el tren accidentado era una formación nueva de las importadas a China, con mayores estándares de seguridad: “Si hubiera sido uno de los antiguos Toshiba, seguramente estaríamos hablando de muchos muertos, porque la formación hubiera volcado”.
Finalmente, Rosendo remarcó que este nuevo siniestro se produce en un contexto de “gran desinversión” y falta de mantenimiento. “Dejaron de poner plata, no hay repuestos ni mantenimiento”, denunció.
Y alertó: “Este gobierno removió a toda la gerencia profesional de Trenes Argentinos, que venía de la época de Randazzo, y puso abogados que no tienen idea de cómo funciona el sistema ferroviario”.
Trenes
Reclaman una ley que impida volver a cerrar ramales ferroviarios en la Argentina
El referente de Ferroviarios de Pie, Jorge Medrano, cuestionó el cierre del ramal ferroviario Constitución – Bahía Blanca y advirtió que la medida “termina aislando pueblos y destruyendo las economías regionales”. En diálogo con Todo Provincial RADIO, expresó su preocupación por las consecuencias sociales y productivas de esta decisión del gobierno nacional.
Medrano señaló que el impacto va mucho más allá del transporte de pasajeros. “Cada vez que se cierra un ramal, muchos pueblos terminan desapareciendo. Ya lo vimos desde los años sesenta: primero quedan aislados, después se van vaciando y terminan siendo pueblos fantasmas”, explicó.
Según el dirigente, el cierre “no solo afecta la conectividad sino también la seguridad vial”, ya que “habrá más tránsito en rutas que están en muy mal estado”. Además, recordó que el tren era un medio accesible para trabajadores, estudiantes y profesionales que se trasladaban entre distintos puntos de la provincia. “Los pasajes de colectivo no cuestan lo mismo que los del tren ni ofrecen la misma seguridad”, afirmó.
Medrano criticó que “el gobierno de Javier Milei ya había anticipado estas políticas antes de asumir”. Aseguró que las leyes de emergencia ferroviaria y la Ley Bases “habilitan el desmantelamiento del sistema ferroviario nacional” y denunció que “hay complicidades desde algunos sectores sindicales que ven un negocio en la privatización”.
“Los trenes no son una ideología, son una cuestión social”, subrayó. “En todo el mundo el tren cumple un rol de integración, de comunicación y de desarrollo. En Argentina, lo que están haciendo es romper ese tejido social. Están destruyendo lo que costó décadas construir”.
El referente de Ferroviarios de Pie también apuntó contra el vaciamiento de los talleres ferroviarios y la falta de mantenimiento de las vías. “La industria ferroviaria nacional está parada. Los trenes que se compraron en la gestión de Cristina Kirchner están devastados. No hay inversión ni plan de transporte real”, lamentó.
En ese marco, destacó la importancia de la difusión y la organización popular: “Nosotros seguimos en la lucha. Vamos a hacer una campaña junto a la Asociación Salvemos al Tren para visibilizar esta situación. Hay que ponerla en agenda, porque la gente está concentrada en sobrevivir y no siempre ve lo que pasa a su alrededor”.
Finalmente, Medrano insistió en que es necesario avanzar en una legislación que impida volver a cerrar ramales: “Tenemos que lograr una ley que garantice que nunca más se puedan levantar los trenes. Cada vez que un tren deja de pasar, se frena la economía local y se destruye una forma de vida”.