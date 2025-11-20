Trenes Argentinos anunció la compra de 43 formaciones nuevas para modernizar el servicio del AMBA

Trenes Argentinos Operaciones anunció, mediante Boletín Oficial, el lanzamiento de una contratación directa por compulsa abreviada para adquirir 43 trenes nuevos, técnicamente denominados Unidades Múltiples Diésel (DMU). La medida forma parte de la Emergencia Ferroviaria y avanza luego del grave descarrilamiento ocurrido días atrás en el tren Sarmiento.

La compra incluye 150 coches de pasajeros, además de insumos, componentes y consumibles necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, junto con la documentación técnica y la puesta en marcha. La inversión total ronda los 300 millones de dólares, la más importante desde 2015 para los servicios ferroviarios del AMBA, donde viajan diariamente 1,3 millones de personas.

El objetivo del proyecto es modernizar el sistema ferroviario, mejorando la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia del transporte de pasajeros. Las nuevas formaciones serán destinadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, donde reemplazarán unidades obsoletas y permitirán reforzar la operación.

La iniciativa se complementa con otras inversiones recientes, como la compra de tres locomotoras diésel-eléctricas por 7 millones de dólares para la línea San Martín, cuya entrega está prevista para enero de 2026, y la adquisición de repuestos ferroviarios por 119 millones de dólares para el mantenimiento pesado de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, después de nueve años sin reposiciones de ese tipo.

Con la llegada de estos 43 trenes nuevos, Trenes Argentinos prevé mejorar las frecuencias, reducir los tiempos de viaje, optimizar el ascenso y descenso de pasajeros y aumentar el confort general del servicio. Además, las nuevas unidades permitirán reducir a la mitad el consumo de combustible respecto de las locomotoras actualmente en funcionamiento en el área metropolitana.

El plan de acción establecido en el DNU 525/24, que regula la Emergencia Ferroviaria, incluye no solo la adquisición de material rodante sino también obras de infraestructura, mejoras en la seguridad operacional, optimización de gastos, incremento del 75% en capacitaciones para el personal ferroviario y una simplificación normativa para agilizar procesos técnicos.