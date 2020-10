Juan Enriquez, dirigente social de Villa Palito: “El Padre Bachi era nuestro Diego Maradona”

Juan Enriquez, dirigente social de La Matanza y referente de la Agrupación Alberto Balestrini dialogó con TODO PROVINCIAL RADIO sobre lo que fue el 17 de Octubre, la importancia del peronismo dentro de las villas y asentamientos como Villa Palito, la pandemia, la figura del Padre “Bachi” y también criticó a los opositores que dicen que le ganaron la calle al peronismo. ¡Imperdible!

¿Qué significado tiene el 17 de octubre para vos?

Nosotros desde muy chicos venimos escuchando las historias sobre el peronismo, y a medida que fuimos creciendo nos dimos cuenta lo importante que el peronismo para la justicia social. Siempre se decía que de cada mujer peronista va a nacer un peronista.

¿Quién fue Alberto Balestrini para Villa Palito?

Él fue el que me hizo conocer el peronismo, porque yo no sabía ni la marcha, y él fue a caminar el barrio, cuando era una villa sin servicios sin esperanza y fue a Villa Palito para devolvernos la dignidad junto con el trabajo.

Creo que eso es el peronismo, la dignidad en el trabajo y se complementa todo si podemos construir nuestra vivienda, así que imagínate lo que significa para nosotros el peronismo y Alberto Balestrini, Néstor Kirchner, Cristina, son todas esas personas que nosotros vamos a estar agradecidos de por vida por habernos dado más dignidad.

Hoy cuando veo que hay un ministerio de urbanismo y vivienda se me infla el pecho, porque se trabajo y se transformó en una política de estado la urbanización, y eso es lo más importante de todo, con más de 1350 viviendas, escuelas, parroquias; todo es muy importante.

¿Qué te provocó escuchar a dirigente opositores diciendo que le habían ganado la calle al peronismo?

En el momento que lo decían nos daban ganas de abrir la puerta e ir para allá. Solamente salen a reclamar por intereses propios, no por un interés comunitario y no por un interés colectivo. Nosotros no salimos por algo que nos beneficia a nosotros solos, nosotros salimos por el bien común, que todos seamos felices, no unos pocos

¿Cómo pega la pandemia en Villa Palito?

Al principio la gente se cuidó mucho, el padre Bachi consiguió muchos recursos, la gente hacía cola para recibir ayuda, y con el paso del tiempo se hizo un aislamiento comunitario, porque en una villa no se puede hacer de casa en casa, el patio es la calle, el lugar común, es difícil hacer cuarentena en un rancho.

¿Qué esperas del presidente Alberto Fernández?

Que trabajemos articuladamente, hoy tenemos la caja de herramientas a disposición, es planificar y ver que herramientas usamos en su debido momento”.

Lo que espero no es solo para Villa Palito, sino que lo espero para todas lo barrios populares y villas, es un momento dial para aprovechar las políticas para urbanizar; en Villa Palito en su momento se juntaron Néstor Kirchner, un gobernador peronista y un intendente peronista, es donde se alinearon los planetas. Y ahora se suma otra estrella que es el ministerio de hábitat, que es el lugar donde se reúne toda la información para hacer las transformaciones en estos barrios tan postergados.

Y te puedo asegurar que no hay otro partido que no sea el peronismo que pueda hacer esto, el peronismo tiene la oportunidad de devolverle la felicidad a las barriadas.

Para esto van a jugar un rol fundamental los profesionales, porque vos podes tener mucha plata y muchas ganas, pero sino tenes un equipo interdisciplinario con vocación y hacer una planificación en una villa en algún momento se termina colapsando. Y una inclusión de la traza urbana, cosa que podamos circular y tener relación con los vecinos y lograr la inclusión que siempre tuvimos por afuera.

Es muy importante para nosotros que sea normal una ducha, un bidet, una puerta que se pueda cerrar con llave.

¿Quién fue El Padre Bachi para Villa Palito y para toda La Matanza?

Todo lo que te diga me voy a quedar corto. El padre Bachi era un líder espiritual, pero a la vez era un líder de líderes. Era nuestro Diego Maradona, el que la distribuía, el que la paraba con el pecho, el que te abrazaba por más de que no hagas el gol y te daba ánimo. Era nuestro padre.

Cuando comenzamos la urbanización de Villa Palito, yo era el diariero y le vendia el diario a él, y fue uno de los que me convenció que me comprometiera con la comunidad. El me hizo descubrir que la felicidad es más linda cuando es de todos y no es de uno solo.

