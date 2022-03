Venta ilegal de terrenos en Olavarría: el principal acusado delató con nombre y apellido a funcionarios municipales

El principal acusado por la venta ilegal de tierras fiscales en Olavarría habló en un medio nacional y por primera vez dio nombres de funcionarios municipales que habrían estado implicados en la maniobra.

El escándalo se desató a partir de la denuncia de personas que compraron terrenos a lo que nunca pudieron acceder. El vendedor identificado como Claudio Peralta los ofrecía asegurando que eran lotes municipales a los que él accedía por sus fluidos contactos con funcionarios municipales.

Los lotes que eran vendidos tan sólo con un título posesorio eran de propietarios que hacía muchos años que no pagaban los impuestos y otros que directamente son tierras fiscales. A la información para identificar este tipo de terrenos sólo se puede acceder a través de la dirección de catastro municipal.

Ahora, Peralta habló con A24 y nombró algunos funcionarios muy ligados al intendente local Ezequiel Galli que por ahora guarda silencio y sostiene la postura de que las ventas fueron operaciones entre privados.

Sin embargo, el acusado ahora aseguró que solo fue “un presta firma” que recibía 2 mil pesos por firmar boletos de compraventa y sesiones de derechos posesorios. Además reveló que recibía de parte del municipio “mercadería para repartir en el barrio”.

“A mí me servía, más todo lo que ellos me daban para el barrio, Una vez pregunté qué era lo que yo firmaba y me dijeron: ‘quedate tranquilo, no pasa nada. Está todo cubierto, no va a pasar nada, son terrenos que se entregan para la gente por Desarrollo Social’”, comentó.

“Me venían a buscar en la camioneta del mismo municipio y repartíamos en toda la zona mercadería”, señaló Peralta que nombró como responsables de esta maniobra a tres funcionarios. “Daniel Robbiani es secretario de Desarrollo Humano y Calidad de vida, Gastón Acosta, ex funcionario y secretario del intendente y Mariano Ciancio, asesor del área de Desarrollo Social”, precisó.

Aunque el escándalo por la venta de terrenos crece en Olavarría, la justicia registra muy pocos avances en la causa iniciada por las denuncias de los damnificados. El abogado que los representa solicitó la recusación de la fiscal María Paula Serrano quien se había excusado en una denuncia previa contra el intendente por tener un vínculo de amistad con su esposa.