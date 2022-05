El referente de Milei en La Plata, Marcelo Peña, reconoció “diálogos” con Bullrich pero aclaró: “Por ahora vamos solos”

“Libertad Avanza”, el partido de Javier Milei, inició su armado en La Plata. Todo Provincial habló con Marcelo Peña, referente de Milei en la capital de la provincia de Buenos Aires.

Días atrás, el diputado Eugenio Casielles reunió en La Plata a los dirigentes elegidos por Mikei para encabezar su espacio en la ciudad de las diagonales. Además de Peña, del encuentro participaron el fiscal Marcelo Romero, Florencia Defeo (excandidata en primer término del frente Avanza Libertad en Provincia en 2021) y Leonardo Mollard, referente del partido LiberAr.

“La semana pasada definieron los referentes en La Plata y ya nos pusimos a trabajar”, detalló Peña y agregó: “Mucha gente está impulsando a Javier porque representa lo que quieren los vecinos, que los políticos dejen de currar y no mientan más”.

Sobre el crecimiento de Milei que reflejan varios encuestadores, el abogado penalista que en las elecciones pasadas fue candidato a diputados bonaerense por la lista de Juan José Gómez Centurión opinó: “La realidad económica y social da lugar a que surjan nuevas alternativas porque la opción A y B no funcionaron. Milei va contra la casta política tanto del lado del macrismo como el kirchnerismo, porque hubo un choreo de las arcas públicas y a la vez hay una gran asfixia impositiva. La propuesta es sacarle la careta a esta gente”, y agregó: “La gente busca claridad y transparencia”.

De todos modos, el referente de Javier Milei en La Plata reconoció que el líder de “Libertad Avanza” reconoció tratativas a nivel nacional con el “ala dura” de Juntos, iniciativa resistida por otros sectores de la coalición como el radicalismo. “Hasta el momento vamos con una propuesta independiente aunque arriba hay un diálogo de Milei con Patricia Bullrich. Esa conversación existe pero falta“, expresó.

“Por ahora vamos solos a la batalla electoral porque hasta ahora lo otro es ruido de pasillo”, aseguró Peña que de todos modos aclaró que en este espacio “hay gente que viene de otros partidos que llegaron para sumar y son bienvenidos”.

Sobre las propuestas para la ciudad de La Plata, el dirigente señaló: “El principal eje para nosotros es combatir la inseguridad y para eso la presencia de Marcelo Romero es muy importante. Desde el gobierno municipal se pueden hacer muchas cosas para mejorar la seguridad que está muy mal porque actualmente no se puede caminar por las calles de La Plata sin correr el peligro de que te roben”.

“Yo hablo con todos los comisarios y me cuentan con no tienen móviles. Les sacaron los vales de combustible y la caja chica, yo no avalo la corrupción policial pero sin herramientas no pueden trabajar”, concluyó.