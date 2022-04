Claudio Frangul: “Hay muchos indicios que muestran la fortaleza del radicalismo en todo el país”

El pasado martes, los principales referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunieron en la sede del Comité Provincia de Buenos Aires, en La Plata. El diputado provincial Claudio Frangul destacó el momento del radicalismo a nivel nacional y expresó algunos lineamientos de cara al 2023.

Del encuentro informal participaron los diputados nacionales Facundo Manes, Mario Negri y Roxana Reyes; los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes); los senadores Luis Naidenoff y Carolina Losada; y el titular de la UCR bonaerense y anfitrión, Maximiliano Abad, entre otros dirigentes.

En diálogo con Todo Provincial, el diputado bonaerense quien también formó parte del mitin, Claudio Frangul, destacó: “La reunión fue muy importante, contó con la presencia de las principales figuras del radicalismo a nivel nacional y de los anfitriones Maxi Abad y Érica Revilla como responsables del Comité Provincia”.

“Estamos demostrando que el radicalismo está tomando mucha fuerza en todo el país a través de sus gobernadores, sus más de 400 intendentes, militantes y equipos”, aseguró Frangul y remarcó que el papel de la UCR cobra mayor importancia “como alternativa que respeta las instituciones en un país que atraviesa una situación muy crítica por el crecimiento de la pobreza, la inflación y las decisiones contra la calidad institucional tomadas por el gobierno”.

Frangul aseguró que “hay muchos indicios de la fortaleza del radicalismo” como la “gran elección de Facundo Manes en las PASO del 2021”, el nivel de “movilización y organización” del partido en todo el territorio nacional y “el surgimiento de nuevas figuras”.

“Facundo Manes es nuestra nave insignia pero también tenemos dirigentes jóvenes que están en crecimiento constante y tienen mucho futuro como Maxi Abad”, subrayó el diputado bonaerense.

En el mismo sentido, Frangul mencionó “los resultados de Franja Morada en las principales universidades nacionales también son una señal de la fortaleza actual del partido”. Al respecto, opinó: “El radicalismo siempre tuvo un trabajo muy importante en las universidades pero estos resultados son una señal a tener en cuenta porque hubo un retroceso del kirchnerismo y un avance del reformismo”.

Por otra parte, el dirigente platense aseguró que en el radicalismo hay un gran consenso sobre “la necesidad de sostener la unidad de Juntos a pesar de las diferencias que siempre existieron y seguramente seguirán estando”.

Consultado sobre la posibilidad de sumar a nuevos dirigentes a la coalición como Javier Milei, Frangul opinó: “No se puede amontonar dirigentes para ganar una elección a cualquier costo. Juntos debe tener un plan de gobierno coherente que será llevado a cabo sin importar quien gane las PASO. No estamos de acuerdo con postulados como el cierre del Banco Central y otras cuestiones que para nosotros no tienen ningún sentido. Debemos proponer soluciones racionales, para el radicalismo es muy difícil coincidir con las ideas que alimenta Milei”.

Por último, el legislador expresó duras críticas sobre el gobierno bonaerense. “Vemos una gestión que deja mucho que desear. Luego de las PASO el gobernador loteó el gabinete, creo estructuras, cargos y repartió ministerios. Vemos que está con falta de coordinación, superposición de áreas y problemas de funcionamiento serios como lo que sucede en IOMA, donde hay reclamos constantemente. Debería abrir diálogo para buscar soluciones para los bonaerenses”, apuntó.