Apareció en Venezuela el cura de Maipú y denunció discriminación de la comunidad

El cura venezolano de la localidad bonaerense de Maipú, Luodovis Enrique Navarro, apareció en Venezuela y publicó un video para exponer su posición luego de su salida de la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Además de responder a las críticas recibidas por el obispo de Chascomús, monseñor Carlos Malfa, expresó las disculpas al pueblo de Maipú “por no haberme despedido con la fraternidad con la que me recibieron”.

Hay que recordar que el cura venezolano desapareció sin dejar rastro junto a su hermana y su sobrino hace poco menos de una semana, y según un comunicado emitido por el obispo Malfa durante el fin de semana pasado, se lo responsabilizaba de incumplir un acuerdo económico con una mujer de esa localidad.

Puntualmente, indicó que una feligresa anciana había prestado al cura 20 mil pesos y que se fue sin devolverlos.

Ante esta acusación, Navarro se manifestó a través del video: “Se me involucra en un hecho que no cometí”, aseguró.

En cambio, dio su versión en relación al dinero recibido de la mujer y que el cura decidió destinar para la compra de un vehículo: “Fue un regalo personal de esta persona, como otras cosas que me obsequiaron. De corazón no se firmó ningún contrato, porque era un regalo, por eso no hay nada escrito. No fue un préstamo, fue un regalo, y por todos los medios de comunicación posibles dijeron que yo era un delincuente”, aseguró.

También habló de la existencia de “un grupo de poder” de la iglesia: “Todo este problema de distorsión comienza cuando quiero disolver al grupo que había en la iglesia, de gran poder económico, que quería pasar por mi persona y hacer lo que les diera la gana. Ellos empezaron con las amenazas, la difamación, para conmigo y con mi familia, por teléfono, por mensaje de texto. Incluso a mi sobrina la siguieron en dos oportunidades con un vehículo para asustarla”.