Municipales de General Pueyrredón: Rubén Cholo García respaldó el paro por salarios y no descartó una movilización

“No queremos, pero en este conflicto se han olvidado del esfuerzo de los trabajadores durante la pandemia. Si el STM lo define vamos a estar ahí”, destacó. Asimismo el titular de la FESIMUBO y la CTM se refirió al proyecto que se debate en el Congreso de “Salario Mínimo Municipal”.

Rubén Cholo García, Secretario General de la FESIMUBO y a nivel nacional de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) se refirió al conflicto salarial y laboral que mantienen los trabajadores Municipales de General Pueyrredón desde hace más de dos semanas con el gobierno de Guillermo Montenegro por paritarias. En ese sentido manifestó que el Consejo Directivo de la FESIMUBO decretó el “Estado de Alerta y Movilización” para la ciudad de Mar del Plata: “Cuando el Sindicato y su secretario General, Antonio Gilardi, así lo dispongan allí estaremos como hemos hecho anteriormente” y agregó: “Es una medida que no queremos pero la vamos a implementar si el Ejecutivo no reconoce el esfuerzo que están haciendo los trabajadores sobre todo en este momento de pandemia”.

En ese marco es preciso remarcar que el gremio de los municipales a nivel local viene de reclamar una mejora salarial del 36% con cláusula de revisión en octubre y que ante un nuevo estancamiento de las negociaciones se encuentra transitando un nuevo paro por 72 horas que comenzó este lunes. La medida, como expresaron a través de un comunicado, es “sin concurrencia a los lugares de trabajo, con cumplimiento de las guardias mínimas”. Previamente el STM había convocado un paro por 48 horas la semana pasada y otro de 24 horas la semana anterior.

En ese marco el secretario General de la Federación, Rubén García en diálogo con el programa El Verano Menos Pensado emitido por Mitre Mar del Plata manifestó que “Es un tema ideológico que viene de la anterior gestión y que continúa con Montenegro, que es no tener en cuenta a los trabajadores municipales de General Pueyrredón”. “Lamentablemente vemos que esto se repite en muchos municipios donde gobierna Cambiemos”, destacó. “Recuerdo una movilización muy importante durante el gobierno de Arroyo, cuando por un capricho le quitó la bonificación a los docentes. Con esta nueva gestión la recuperaron pero sigue el conflicto porque no se reconoce el esfuerzo de los trabajadores en lo salarial”, agregó.

En esa línea García destacó que con la paritaria del año pasado, los trabajadores de General Pueyrredón “perdieron 16 puntos respecto a la inflación”: “El año pasado se le pidió un esfuerzo muy grande en plena pandemia a los trabajadores municipales, que somos los que estamos en los hospitales, en las unidades sanitarias, que recorremos las villa de emergencia. Estamos continuamente peleando con este drama que es el coronavirus, muchas veces sin insumos ni las herramientas, y sin embargo no hubo un reconocimiento, sino que al contrario, con el aumento salarial perdieron 16% respecto a la inflación y ahora pretenden que pase lo mismo. En este conflicto se han olvidado del esfuerzo de los trabajadores municipales”, remarcó.

Es en este contexto que García no descartó una nueva movilización: “Así lo resolvió el Consejo Directivo, si el Sindicato lo requiere. No es algo que queremos pero en caso de ser necesario estaremos presente como hicimos durante el gobierno de Arroyo ante el quite de las bonificaciones a los docentes”, confirmó. “Creo que hay una concepción ideológica en Cambiemos de tener a los trabajadores como moneda de ajuste bajo promesas para después no reconocerlos”, dijo.

Asimismo, el también titular de la CTM, manifestó que “la pandemia ha desnudado la miseria de muchos municipios que no reconocen a sus trabajadores, y denunció fraude laboral en muchas comunas a raíz de la presencialidad: “Muchos trabajadores con enfermedades preexistentes se tuvieron que quedar en sus casas y los ejecutivos locales les quitaron el presentismo y las bonificaciones. Pasó con intendentes de varios colores políticos pero la mayoría fueron del partido del intendente de General Pueyrredón”.

“La inflación no la generan los trabajadores”

En el caso de los trabajadores marplatenses destacó que el reclamo pasa por un “reacomodamiento salarial, porque el año pasado obtuvieron un porcentaje de incremento menor a la inflación”. “La inflación fue del 36% tuvieron un aumento del 20%, es decir que perdieron 16 puntos que ahora están reclamando”, dijo al tiempo que cuestionó la suba de los alimentos: “Es una discusión que estamos dando los gremios. No puede ser que estemos pagando la comida dolarizada. Creemos que el Gobierno nacional debe controlar y castigar la especulación. La inflación no la generan los trabajadores, la generan los monopolios que son los formadores de precios y manejan la vida de todos los argentinos” y cerró: “al capital perverso no se lo seduce, se lo combate”.

Consejo del Salario Mínimo Municipal

Al finalizar García, que representa a unos 600 mil trabajadores municipales de todo el país, se refirió al proyecto de ley que se encuentra debatiendo la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja en el Congreso y que tiene que ver con una equiparación en el piso del salario municipal.

En ese sentido el dirigente manifestó que en muchos distritos del interior, “sobre todo en el NEA y el NOA, los salarios son de indigencia”. “Tal es el caso de Jujuy donde el sueldo básico alcanza los 4,5 mil pesos de los cuales una parte se paga con bolsones de comida”.

“Por eso estamos impulsando este proyecto a través del diputado Walter Correa, que propone la creación del Consejo del Salario Mínimo Municipal. Por intermedio de ese proyecto vamos a estar convocados los que tenemos la responsabilidad de representar a los trabajadores municipales y los intendentes para adecuar el salario de los municipales”, manifestó.

“Entendiendo que las ciudades tienen ingreso distintos, se le pide al gobierno nacional el esfuerzo y el reconocimiento para que ningún trabajador municipal cobre menos del SMVM”. “Creo que el salario Mínimo que se viene de acordar de 29600 en cuotas está muy lejos de la realidad económica del país, pero sería un gran paso para muchos trabajadores del interior que hoy están en un sistema prácticamente de esclavitud”, concluyó.