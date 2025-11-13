Quinta Sección
Los intendentes de Dolores y San Vicente firmaron un convenio para impulsar el Turismo Termal
El Intendente de Dolores, Juan Pablo García, firmó un convenio con el Intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, para impulsar la llegada de más turistas al Parque Termal Dolores.
Desde el municipio de Dolores continúan fortaleciendo su propuesta de turismo termal con nuevos convenios regionales, acuerdos que son muy importantes para la actividad turística de la ciudad.
“Estamos ubicados en un punto estratégico, somos el Primer Pueblo Patrio, tenemos un gran patrimonio cultural e histórico, eventos de primer nivel y un Parque Termal en crecimiento», remarcó el Intendente Juan Pablo García, tras la firma del convenio que permite a los vecinos, en este caso de San Vicente, ingresar a las termas con un 30% de descuento.
San Vicente es una localidad de 100.000 habitantes, al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y gracias a este convenio, los vecinos podrán disfrutar de un espacio de relax con beneficios y descuentos en el valor de la entrada, promoviendo la actividad y el intercambio turístico.
En los últimos meses, Dolores ha concretado convenios similares con General Guido, Pila, Tordillo, Lezama y General Paz, además de más de 50 instituciones y organizaciones que acompañan el desarrollo del sector.
El Parque Termal Dolores, uno de los proyectos turísticos más importantes de la provincia, continúa consolidándose como un espacio de relajación, bienestar y atracción para visitantes de toda la región.
Tragedia en Chascomús: un adolescente murió luego de arrojarse a la laguna desde el muelle
Un joven perdió la vida en la laguna de Chascomús luego de arrojarse desde el espigón de los pescadores. El chico nadó unos metros y luego desapareció de la superficie. Sus amigos no lo pudieron rescatar y tres horas después su cuerpo fue hallado sin vida.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 horas, en inmediaciones del muelle, lo que provocó un amplio operativo de rescate con la participación de todos los servicios de emergencia locales.
Según los primeros datos, el joven se habría lanzado a la laguna desde el espigón de los pescadores y, tras nadar unos metros, se hundió.
Un amigo que intentó auxiliarlo también ingresó al agua, pero debió ser rescatado y asistido por personal médico debido al estado de shock.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chascomús recibió el aviso a las 13:34 horas, a partir de un llamado de monitoreo que informaba sobre la desaparición de una persona en el sector del espigón, próximo al Edificio de Turismo y la Asociación de Pesca y Náutica.
De inmediato se activó la alarma pública y partieron las unidades 6, 8, 9 y 21, al mando del Comandante Daniel Corengia y el Subcomandante Leandro Lannes.
En el operativo participaron también Seguridad Lacustre, Policía Comunal, Defensa Civil, Monitoreo Municipal, y personal del Hospital “San Vicente de Paul”.
Durante más de dos horas, tres lanchas y equipos de rescate trabajaron intensamente en el área acordonada sobre la costa. Finalmente, el cuerpo fue hallado sin vida cerca del lugar donde había sido visto por última vez.
Las dotaciones de Bomberos regresaron al cuartel cerca de las 16:30 horas, una vez concluido el operativo.
Las autoridades competentes se encuentran realizando las diligencias de rigor para establecer las circunstancias del fallecimiento.
Un hombre cayó del murallón del dique de Tandil y sufrió graves heridas
Un hombre resultó con heridas de consideración tras caer del murallón del dique de Tandil, del lado seco, en un episodio ocurrido alrededor de las 13 de este lunes en la zona del Lago del Fuerte.
Hasta el momento se desconocen las causas del hecho. Personal policial y una ambulancia del SAME se movilizaron rápidamente al lugar, y el hombre fue trasladado con vida al Hospital Municipal “Ramón Santamarina”.
De acuerdo con los primeros datos extraoficiales, el herido presentaría lesiones de gravedad, entre ellas la fractura de una pierna.
Tandil intimó a Corredores Viales a cumplir con el mantenimiento de la Ruta 226
El Municipio de Tandil intimó formalmente a Corredores Viales S.A. a regularizar el mantenimiento del tramo urbano de la Ruta Nacional 226, y comenzó a correr el plazo legal de cinco días para que la empresa brinde una respuesta. La medida busca que la concesionaria cumpla con las tareas de conservación, reparación y seguridad vial establecidas en el Contrato de Concesión firmado en 2020.
El reclamo municipal exige el cumplimiento efectivo y sostenido de las obligaciones contractuales, que incluyen el mantenimiento de banquinas, luminarias, señalización y desagües, además de garantizar condiciones seguras para la circulación.
En el documento presentado, la comuna también reclama el reintegro de los gastos asumidos por el Municipio para ejecutar distintas tareas de mantenimiento con recursos propios, debido a la inacción de la concesionaria.
El intendente Miguel Lunghi intervino personalmente en distintas gestiones ante autoridades nacionales, incluyendo su participación en la audiencia pública de junio en San Miguel del Monte, donde reiteró el reclamo por la falta de cumplimiento del Estado Nacional en Tandil.
Desde el Municipio advirtieron que, si no se obtiene una respuesta dentro del plazo establecido, se iniciarán acciones administrativas y judiciales y se realizarán las denuncias correspondientes ante los organismos nacionales competentes.