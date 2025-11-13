Los intendentes de Dolores y San Vicente firmaron un convenio para impulsar el Turismo Termal

El Intendente de Dolores, Juan Pablo García, firmó un convenio con el Intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, para impulsar la llegada de más turistas al Parque Termal Dolores.

Desde el municipio de Dolores continúan fortaleciendo su propuesta de turismo termal con nuevos convenios regionales, acuerdos que son muy importantes para la actividad turística de la ciudad.

“Estamos ubicados en un punto estratégico, somos el Primer Pueblo Patrio, tenemos un gran patrimonio cultural e histórico, eventos de primer nivel y un Parque Termal en crecimiento», remarcó el Intendente Juan Pablo García, tras la firma del convenio que permite a los vecinos, en este caso de San Vicente, ingresar a las termas con un 30% de descuento.

San Vicente es una localidad de 100.000 habitantes, al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y gracias a este convenio, los vecinos podrán disfrutar de un espacio de relax con beneficios y descuentos en el valor de la entrada, promoviendo la actividad y el intercambio turístico.

En los últimos meses, Dolores ha concretado convenios similares con General Guido, Pila, Tordillo, Lezama y General Paz, además de más de 50 instituciones y organizaciones que acompañan el desarrollo del sector.

El Parque Termal Dolores, uno de los proyectos turísticos más importantes de la provincia, continúa consolidándose como un espacio de relajación, bienestar y atracción para visitantes de toda la región.