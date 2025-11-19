Quinta Sección
Exigen investigar a los superiores por el caso de la tesorera corrupta de Pinamar: “Quieren que todo corte en esta señora”
La desvinculación de Norma Beatriz Watson como tesorera del municipio de Pinamar, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. En diálogo con Todo Provincial RADIO, el concejal de Fuerza Patria Gregorio Estanga reclamó que el caso no termine únicamente con la funcionaria filmada guardando plazos fijos de dinero en su cartera y pidió avanzar sobre los superiores jerárquicos.
Según consta en el expediente, Watson quedó registrada en 11 videos tomados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde se la ve retirando fajos de billetes de las arcas municipales y guardándolos en su bolso personal durante su jornada laboral. Tras la difusión de las imágenes, el intendente Juan Ibarguren firmó un decreto para desvincularla, aunque lo hizo en silencio, de madrugada y sin explicaciones públicas.
Tesorera corrupta de Pinamar: “Quieren que todo termine en ella y no suba hacia arriba”
Estanga advirtió que el gobierno local intenta limitar el escándalo a la exfuncionaria. “Quieren que todo corte en esta señora y no continúe para arriba”, expresó. Recordó que el Ejecutivo primero dejó trascender en un medio una cifra de 200 millones de pesos, luego denunció 6 millones, y posteriormente un expediente interno habló de 67 millones. “Hay demasiadas inconsistencias”, planteó.
El concejal remarcó que la investigación debería alcanzar al secretario de Hacienda, superior inmediato de Watson, y al propio intendente. “No se menciona nunca a los superiores. Por eso pedimos una comisión investigadora. No quieren hacerla porque la responsabilidad subiría en la cadena jerárquica”, apuntó.
Críticas a la administración municipal y pedidos sin respuesta
El bloque de Fuerza Patria presentó un pedido de comunicación para conocer detalles del caso, pero la respuesta del Ejecutivo fue “escueta y sin información relevante”. Estanga señaló que el oficialismo, con mayoría en el Concejo Deliberante, bloqueó un pedido para que Ibarguren asistiera al recinto a dar explicaciones.
A esto sumó críticas a la gestión económica municipal. Recordó que Ibarguren, exsecretario de Hacienda, ya había tomado créditos del Banco Provincia para pagar salarios, algo que calificó como una práctica reiterada de mala administración. “Estamos ante la continuidad de dos gobiernos con muy mala gestión. Volvieron a sacar crédito para pagar sueldos, lo cual habla por sí solo”, cuestionó.
“Nada cierra en este caso”
Estanga también puso la lupa sobre el manejo interno de fondos. Señaló que la funcionaria actuaba sola, en una oficina con cámaras instaladas recientemente, y en plena temporada alta, cuando la recaudación de tasas es mucho mayor. “Nada cierra. No es normal que una sola persona maneje millones de pesos sin supervisión”, remarcó.
El edil sostuvo que la causa judicial debe avanzar y profundizar responsabilidades políticas. “La justicia tiene que investigar también a quienes estaban por encima de ella. No puede quedar todo reducido a una sola persona”, afirmó.
Quinta Sección
Los intendentes de Dolores y San Vicente firmaron un convenio para impulsar el Turismo Termal
El Intendente de Dolores, Juan Pablo García, firmó un convenio con el Intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, para impulsar la llegada de más turistas al Parque Termal Dolores.
Desde el municipio de Dolores continúan fortaleciendo su propuesta de turismo termal con nuevos convenios regionales, acuerdos que son muy importantes para la actividad turística de la ciudad.
“Estamos ubicados en un punto estratégico, somos el Primer Pueblo Patrio, tenemos un gran patrimonio cultural e histórico, eventos de primer nivel y un Parque Termal en crecimiento», remarcó el Intendente Juan Pablo García, tras la firma del convenio que permite a los vecinos, en este caso de San Vicente, ingresar a las termas con un 30% de descuento.
San Vicente es una localidad de 100.000 habitantes, al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y gracias a este convenio, los vecinos podrán disfrutar de un espacio de relax con beneficios y descuentos en el valor de la entrada, promoviendo la actividad y el intercambio turístico.
En los últimos meses, Dolores ha concretado convenios similares con General Guido, Pila, Tordillo, Lezama y General Paz, además de más de 50 instituciones y organizaciones que acompañan el desarrollo del sector.
El Parque Termal Dolores, uno de los proyectos turísticos más importantes de la provincia, continúa consolidándose como un espacio de relajación, bienestar y atracción para visitantes de toda la región.
Quinta Sección
Tragedia en Chascomús: un adolescente murió luego de arrojarse a la laguna desde el muelle
Un joven perdió la vida en la laguna de Chascomús luego de arrojarse desde el espigón de los pescadores. El chico nadó unos metros y luego desapareció de la superficie. Sus amigos no lo pudieron rescatar y tres horas después su cuerpo fue hallado sin vida.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 horas, en inmediaciones del muelle, lo que provocó un amplio operativo de rescate con la participación de todos los servicios de emergencia locales.
Según los primeros datos, el joven se habría lanzado a la laguna desde el espigón de los pescadores y, tras nadar unos metros, se hundió.
Un amigo que intentó auxiliarlo también ingresó al agua, pero debió ser rescatado y asistido por personal médico debido al estado de shock.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chascomús recibió el aviso a las 13:34 horas, a partir de un llamado de monitoreo que informaba sobre la desaparición de una persona en el sector del espigón, próximo al Edificio de Turismo y la Asociación de Pesca y Náutica.
De inmediato se activó la alarma pública y partieron las unidades 6, 8, 9 y 21, al mando del Comandante Daniel Corengia y el Subcomandante Leandro Lannes.
En el operativo participaron también Seguridad Lacustre, Policía Comunal, Defensa Civil, Monitoreo Municipal, y personal del Hospital “San Vicente de Paul”.
Durante más de dos horas, tres lanchas y equipos de rescate trabajaron intensamente en el área acordonada sobre la costa. Finalmente, el cuerpo fue hallado sin vida cerca del lugar donde había sido visto por última vez.
Las dotaciones de Bomberos regresaron al cuartel cerca de las 16:30 horas, una vez concluido el operativo.
Las autoridades competentes se encuentran realizando las diligencias de rigor para establecer las circunstancias del fallecimiento.
Quinta Sección
Un hombre cayó del murallón del dique de Tandil y sufrió graves heridas
Un hombre resultó con heridas de consideración tras caer del murallón del dique de Tandil, del lado seco, en un episodio ocurrido alrededor de las 13 de este lunes en la zona del Lago del Fuerte.
Hasta el momento se desconocen las causas del hecho. Personal policial y una ambulancia del SAME se movilizaron rápidamente al lugar, y el hombre fue trasladado con vida al Hospital Municipal “Ramón Santamarina”.
De acuerdo con los primeros datos extraoficiales, el herido presentaría lesiones de gravedad, entre ellas la fractura de una pierna.