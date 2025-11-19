Exigen investigar a los superiores por el caso de la tesorera corrupta de Pinamar: “Quieren que todo corte en esta señora”

La desvinculación de Norma Beatriz Watson como tesorera del municipio de Pinamar, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. En diálogo con Todo Provincial RADIO, el concejal de Fuerza Patria Gregorio Estanga reclamó que el caso no termine únicamente con la funcionaria filmada guardando plazos fijos de dinero en su cartera y pidió avanzar sobre los superiores jerárquicos.

Según consta en el expediente, Watson quedó registrada en 11 videos tomados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde se la ve retirando fajos de billetes de las arcas municipales y guardándolos en su bolso personal durante su jornada laboral. Tras la difusión de las imágenes, el intendente Juan Ibarguren firmó un decreto para desvincularla, aunque lo hizo en silencio, de madrugada y sin explicaciones públicas.

💥ESCÁNDALO EN PINAMAR

📹Este es uno de los 11 videos donde se ve a la jefa de tesorería municipal, Norma Watson, meter fajos de billetes en su cartera. Watson ya fue echada, pero el intendente Juan Ibarguren (PRO-Libertario) todavía no dio explicaciones sobre lo sucedido. pic.twitter.com/KKBbiVQtfY — Radar Bonaerense (@RadarBonaerense) November 17, 2025

Tesorera corrupta de Pinamar: “Quieren que todo termine en ella y no suba hacia arriba”

Estanga advirtió que el gobierno local intenta limitar el escándalo a la exfuncionaria. “Quieren que todo corte en esta señora y no continúe para arriba”, expresó. Recordó que el Ejecutivo primero dejó trascender en un medio una cifra de 200 millones de pesos, luego denunció 6 millones, y posteriormente un expediente interno habló de 67 millones. “Hay demasiadas inconsistencias”, planteó.

El concejal remarcó que la investigación debería alcanzar al secretario de Hacienda, superior inmediato de Watson, y al propio intendente. “No se menciona nunca a los superiores. Por eso pedimos una comisión investigadora. No quieren hacerla porque la responsabilidad subiría en la cadena jerárquica”, apuntó.

Críticas a la administración municipal y pedidos sin respuesta

El bloque de Fuerza Patria presentó un pedido de comunicación para conocer detalles del caso, pero la respuesta del Ejecutivo fue “escueta y sin información relevante”. Estanga señaló que el oficialismo, con mayoría en el Concejo Deliberante, bloqueó un pedido para que Ibarguren asistiera al recinto a dar explicaciones.

A esto sumó críticas a la gestión económica municipal. Recordó que Ibarguren, exsecretario de Hacienda, ya había tomado créditos del Banco Provincia para pagar salarios, algo que calificó como una práctica reiterada de mala administración. “Estamos ante la continuidad de dos gobiernos con muy mala gestión. Volvieron a sacar crédito para pagar sueldos, lo cual habla por sí solo”, cuestionó.

“Nada cierra en este caso”

Estanga también puso la lupa sobre el manejo interno de fondos. Señaló que la funcionaria actuaba sola, en una oficina con cámaras instaladas recientemente, y en plena temporada alta, cuando la recaudación de tasas es mucho mayor. “Nada cierra. No es normal que una sola persona maneje millones de pesos sin supervisión”, remarcó.

El edil sostuvo que la causa judicial debe avanzar y profundizar responsabilidades políticas. “La justicia tiene que investigar también a quienes estaban por encima de ella. No puede quedar todo reducido a una sola persona”, afirmó.