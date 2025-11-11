Quinta Sección
Tragedia en Chascomús: un adolescente murió luego de arrojarse a la laguna desde el muelle
Un joven perdió la vida en la laguna de Chascomús luego de arrojarse desde el espigón de los pescadores. El chico nadó unos metros y luego desapareció de la superficie. Sus amigos no lo pudieron rescatar y tres horas después su cuerpo fue hallado sin vida.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 horas, en inmediaciones del muelle, lo que provocó un amplio operativo de rescate con la participación de todos los servicios de emergencia locales.
Según los primeros datos, el joven se habría lanzado a la laguna desde el espigón de los pescadores y, tras nadar unos metros, se hundió.
Un amigo que intentó auxiliarlo también ingresó al agua, pero debió ser rescatado y asistido por personal médico debido al estado de shock.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chascomús recibió el aviso a las 13:34 horas, a partir de un llamado de monitoreo que informaba sobre la desaparición de una persona en el sector del espigón, próximo al Edificio de Turismo y la Asociación de Pesca y Náutica.
De inmediato se activó la alarma pública y partieron las unidades 6, 8, 9 y 21, al mando del Comandante Daniel Corengia y el Subcomandante Leandro Lannes.
En el operativo participaron también Seguridad Lacustre, Policía Comunal, Defensa Civil, Monitoreo Municipal, y personal del Hospital “San Vicente de Paul”.
Durante más de dos horas, tres lanchas y equipos de rescate trabajaron intensamente en el área acordonada sobre la costa. Finalmente, el cuerpo fue hallado sin vida cerca del lugar donde había sido visto por última vez.
Las dotaciones de Bomberos regresaron al cuartel cerca de las 16:30 horas, una vez concluido el operativo.
Las autoridades competentes se encuentran realizando las diligencias de rigor para establecer las circunstancias del fallecimiento.
Quinta Sección
Un hombre cayó del murallón del dique de Tandil y sufrió graves heridas
Un hombre resultó con heridas de consideración tras caer del murallón del dique de Tandil, del lado seco, en un episodio ocurrido alrededor de las 13 de este lunes en la zona del Lago del Fuerte.
Hasta el momento se desconocen las causas del hecho. Personal policial y una ambulancia del SAME se movilizaron rápidamente al lugar, y el hombre fue trasladado con vida al Hospital Municipal “Ramón Santamarina”.
De acuerdo con los primeros datos extraoficiales, el herido presentaría lesiones de gravedad, entre ellas la fractura de una pierna.
Quinta Sección
Tandil intimó a Corredores Viales a cumplir con el mantenimiento de la Ruta 226
El Municipio de Tandil intimó formalmente a Corredores Viales S.A. a regularizar el mantenimiento del tramo urbano de la Ruta Nacional 226, y comenzó a correr el plazo legal de cinco días para que la empresa brinde una respuesta. La medida busca que la concesionaria cumpla con las tareas de conservación, reparación y seguridad vial establecidas en el Contrato de Concesión firmado en 2020.
El reclamo municipal exige el cumplimiento efectivo y sostenido de las obligaciones contractuales, que incluyen el mantenimiento de banquinas, luminarias, señalización y desagües, además de garantizar condiciones seguras para la circulación.
En el documento presentado, la comuna también reclama el reintegro de los gastos asumidos por el Municipio para ejecutar distintas tareas de mantenimiento con recursos propios, debido a la inacción de la concesionaria.
El intendente Miguel Lunghi intervino personalmente en distintas gestiones ante autoridades nacionales, incluyendo su participación en la audiencia pública de junio en San Miguel del Monte, donde reiteró el reclamo por la falta de cumplimiento del Estado Nacional en Tandil.
Desde el Municipio advirtieron que, si no se obtiene una respuesta dentro del plazo establecido, se iniciarán acciones administrativas y judiciales y se realizarán las denuncias correspondientes ante los organismos nacionales competentes.
Quinta Sección
Tras perder las elecciones, un intendente bonaerense dejará su cargo y anunció que se jubila
El intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Harispe, anunció que a fin de año dejará su cargo porque inició los trámites para su jubilación. La decisión tiene lugar luego de una derrota electoral en septiembre que dejará a su espacio con minoría en el Concejo Deliberante.
“Tengo el inicio del trámite jubilatorio, ya tengo los años de aportes necesarios en el IPS pero no tengo fecha precisa para la jubilación”, explicó el jefe comunal, quien además fue durante ocho años delegado municipal antes de convertirse en el primer intendente de Lezama, el municipio más joven del territorio bonaerense.
Harispe señaló que su decisión fue “muy pensada” y responde a una convicción personal y política. “Es una decisión personal, creo que este cambio haría bien. Son muchos años que estuve conduciendo el municipio, 10 como intendente y otros 8 como delegado. Una renovación puede ser positiva”, sostuvo.
En su lugar asumirá la presidenta del Concejo Deliberante, Myriam Mongay, quien completará el mandato.
El intendente Harispe expresó su satisfacción por los logros alcanzados durante su gestión. “Es algo que ya venía planteando con la gente más cercana en el gabinete. Me voy muy feliz por haber podido representar a la comunidad de Lezama durante tanto tiempo y no ha sido en vano porque pudimos concretar muchas cosas”, destacó.
Asimismo, subrayó que a pesar de los contextos difíciles, el municipio logró avanzar con obras estructurales. “Muchas veces tocan períodos difíciles pero yo pude aprovechar el financiamiento de provincia y nación para avanzar con obras irrepetibles que van a quedar para siempre”, afirmó.
Nuevo escenario político en Lezama
En las elecciones de septiembre, el espacio Fuerza Patria se impuso en Lezama, mientras que el armado de Harispe, vinculado a Somos, quedó en segundo lugar.
Sobre el peso de este resultado en su decisión de dar un paso al costado, el jefe comunal explicó: “Hay un poco de cada cosa. Hay una decisión personal pero también creo que también viene bien un cambio en la intendencia y el gabinete”.
De cara al futuro político local, Harispe consideró necesario recomponer la unidad dentro del espacio opositor: “Tenemos que estar unidos los que pensamos parecidos, lo que era Juntos por el Cambio en su momento pero también con La Libertad Avanza. Creo que debemos agruparnos y es lo mejor para Lezama esa continuidad en 2027”.
Durante los próximos dos años, el oficialismo quedará en minoría en el Concejo Deliberante, lo que obligará a Mongay a buscar consensos. “Hay muchos municipios con legislativos en contra pero después los intendentes logran ganar las ejecutivas, como sucede en Chascomús”, comparó Harispe.