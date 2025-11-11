Tragedia en Chascomús: un adolescente murió luego de arrojarse a la laguna desde el muelle

Un joven perdió la vida en la laguna de Chascomús luego de arrojarse desde el espigón de los pescadores. El chico nadó unos metros y luego desapareció de la superficie. Sus amigos no lo pudieron rescatar y tres horas después su cuerpo fue hallado sin vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 horas, en inmediaciones del muelle, lo que provocó un amplio operativo de rescate con la participación de todos los servicios de emergencia locales.

Según los primeros datos, el joven se habría lanzado a la laguna desde el espigón de los pescadores y, tras nadar unos metros, se hundió.

Un amigo que intentó auxiliarlo también ingresó al agua, pero debió ser rescatado y asistido por personal médico debido al estado de shock.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chascomús recibió el aviso a las 13:34 horas, a partir de un llamado de monitoreo que informaba sobre la desaparición de una persona en el sector del espigón, próximo al Edificio de Turismo y la Asociación de Pesca y Náutica.

De inmediato se activó la alarma pública y partieron las unidades 6, 8, 9 y 21, al mando del Comandante Daniel Corengia y el Subcomandante Leandro Lannes.

En el operativo participaron también Seguridad Lacustre, Policía Comunal, Defensa Civil, Monitoreo Municipal, y personal del Hospital “San Vicente de Paul”.

Durante más de dos horas, tres lanchas y equipos de rescate trabajaron intensamente en el área acordonada sobre la costa. Finalmente, el cuerpo fue hallado sin vida cerca del lugar donde había sido visto por última vez.

Las dotaciones de Bomberos regresaron al cuartel cerca de las 16:30 horas, una vez concluido el operativo.

Las autoridades competentes se encuentran realizando las diligencias de rigor para establecer las circunstancias del fallecimiento.