Estudiantes intoxicadas: escándalo en un viaje de egresados en Monte Hermoso

Un grupo de siete alumnas de una escuela de Punta Alta fueron internadas en el Hospital de Monte Hermoso, luego de resultar intoxicadas, en la última noche de su viaje de egresados de secundaria. Según revelaron medios locales, las jóvenes sufrieron descomposturas y otros inconvenientes de salud. Indignación de los padres con la empresa responsable.

“Los chicos salieron de acá el domingo, a las 9 de la mañana. A mí me llama mi hija a las 4 de la mañana de anoche, diciéndome que estaban encerradas, en la habitación del hotel, porque afuera era un despelote. Me contó que había chicas tiradas en la calle vomitando, otras inconscientes en el baño y en la calle. Estaban esperando que lleguen las ambulancias y los doctores, para llevarlas al hospital”, relató Damián, padre de una las chicas, a El Rosalenio.

Y agregó: “Aparentemente, hubo chicas que estuvieron haciendo la previa en el hotel, y vinieron otros y le pusieron alguna cosa en los vasos. Cuando fueron al boliche, las chicas se empezaron a desmayar”.

En la misma declaración, Damián no ocultó su bronca por el manejo de la situación. Además, cuestionó la información en torno a la necesidad de contar o no con un padre referente en el viaje, algo que según ellos entendieron, no estaba permitido por contrato: “Resulta que cuando llegamos allá, nos dicen que sí, que tenía que haber venido un padre con ellos. Los coordinadores no alcanzaron, el control no estuvo y los hoteles nos parecieron un desastre”.

Estudiantes intoxicadas: la indignación de los padres

“Realmente es muy angustiante que tu hija te llame de Monte Hermoso, a las 4 de la mañana, diciéndote que hay gente desmayándose, sin poder moverse”, relató uno de los padres involucrados que mostró su enojo e indignación por la situación.

La mamá de otra de las alumnas se pronunció al respecto de la situación, indicando que “fue tristísimo lo que pasó. Nadie de la empresa se hace cargo, ni llamaron a ninguno de los padres. Los chicos venían bien, la fiesta venía bien, pero nadie se responsabilizó. Fueron tres colectivos que salieron con chicos de sexto año de distintas escuelas. En ningún momento le hicieron análisis de sangre a las chicas, ningún coordinador llamó. La angustia que tenemos los que no pudimos viajar a buscar a nuestros hijos es terrible”.