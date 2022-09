La nadadora de Monte Hermoso Daiana Ferrer cruzó los 7 Lagos sin traje de neoprene y puede entrar en los Guinness

Daiana Farrer, la montehermoseña nadadora de aguas abiertas y heladas, finalizó este domingo su desafío de cruzar los 7 Lagos en pleno invierno, sin traje de neoprene, con el objetivo de ser incorporada al Guinness World Récords.

La travesía se desarrolló de la siguiente manera:

*El 19/08 Lago Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche con una temperatura de 8°C.

*El 22/08 Lago Espejo Grande en Villa la Angostura con una temperatura de 8°C.

*El 25/08 Lago Villarino con 6°C y el Falkner entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura con 5°C con 2 hs de diferencia entre uno y otro.

*El 30/08 Lago Hermoso entre Villa la Angostura y San Martin de los Andes con 7 grados.

*El 03/09 Lago Machónico entre Villa la Angostura y San Martin de los Andes con una temperatura de 5.2°C.

*El 04/09 finalizó el cruce el camino de los 7 lagos en horas del mediodía con el Lago Lacar en San Martín de los Andes con 9°C.

Si bien el cronograma inicial tenía establecido que finalizaría el 10 de septiembre, Ferrer pudo completar su cometido con 6 días de anticipación, cruzando a nado las ciudades de San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

“Me inicié en las aguas abiertas porque cuando era chica en Monte Hermoso no había natatorio y aprendí a nadar en el mar. Con los años desarrollé esa pasión por las aguas abiertas y luego empecé a tener un entrenamiento más serio en el natatorio municipal”, comentó Ferrrer.

Sobre este deporte relativamente nuevo, la nadadora explicó: “Mi actividad genera asombro, hay gente que me felicita y otra que tiene mucho desconocimiento y me cuestiona pensando que pongo mi vida en riesgo aunque yo le explicó que me preparó con mucha responsabilidad, sin dejar nada librado al azar”.