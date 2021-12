Caso Jaureguiber: iniciaron una caminata de Tandil a La Plata para exigir justicia por la muerte de Sebastián Simón

La familia del joven que murió luego de ser atropellado por el exfuncionario municipal de Tandil, Luciano Jaureguiber, inició una marcha caminando desde Tandil hasta La Plata. Caminarán 376 kilómetros para exigir justicia.

El domingo 6 de diciembre a la madrugada, un conductor atropelló y mató a Sebastián Simón de 19 años mientras cruzaba la calle en el barrio La Movediza. El automovilista se dio a la fuga y siete horas después se entregó en la comisaría. En ese momento se supo que se trataba del Director de Espacios Verdes Públicos de Tandil, Luciano Jaureguiber.

Simón era una persona humilde que vivía de changas. Tras conocerse su muerte y la identidad del automovilista, familiares y allegados de la víctima organizaron una manifestación a la Municipalidad que terminó con incidentes.

Este lunes, sus familiares iniciaron una “Marcha contra la impunidad” desde Tandil hasta La Plata con el apoyo de la Agrupación 1 de Octubre de Griselda Altamirano. El objetivo es llegar a la capital provincial para realizar una manifestación frente a la Cámara de Casación Penal que debe definir si avala o rechaza la detención de Jaureguiber.

El recorrido que realizarán es: Tandil – Rauch, por Ruta Provincial 30, Rauch – Las Flores, por Ruta Provincial 30, Las Flores – Cañuelas, por Ruta Nacional 3 y Cañuelas – La Plata, por Autovía 6. En total caminarán 376 kilómetros.

Sobre el exfuncionario pesa un pedido de detención que todavía no se hizo efectivo porque su defensa presentó un pedido de eximición de prisión para que pueda esperar el juicio en libertad.

Días después del accidente se conoció que antes de entregarse, Jaureguiber mantuvo un encuentro con Roberto Pérez, el secretario Privado del intendente, Miguel Lunghi. Esa información alimentó las sospechas de un intento de encubrimiento que el municipio niega tajantemente. Sin embargo, desde la oposición reclaman el apartamiento provisorio de la mano derecha de Lunghi.

“Si la justicia no llega y la detención no se concreta seguramente pasen Año Nuevo en la ruta. Probablemente también el cumpleaños de Sebastián, que festejaría el 7 de enero, pero con la firme decisión y la humildad con la que criaron 8 hijos. No volverán sin la Justicia, para que Sebastián descanse en paz”, expresa la publicación difundida por redes sociales.