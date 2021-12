En Pinamar los guardavidas están de paro y piden “no ingresar al mar”

Este lunes, la Asociación de Guardavidas Pinamar realizó un paro de 24 horas en reclamo de un aumento salarial para los bañeros que trabajan en balnearios concesionados por privados. Pidieron a los turistas que no ingresen al mar.

“Los guardavidas de balnearios privados no tienen una recomposición salarial desde el 2019, hace más de un año que no tienen aumento”, explicó a Todo Provincial la secretaria General del gremio, Johana Plastina.

Quienes se desempeñan en balnearios concesionados cobran un salario básico de 37 mil pesos por 36 horas semanales. Por la misma tarea, los guardavidas que dependen del municipio de Pinamar perciben 80 mil pesos.

En el marco del paro, el sindicato pidió “por favor no ingresar al mar durante dicha jornada”. Este martes, los guardavidas volverán a prestar su servicio.

Este lunes hubo una audiencia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación de la que participó la Cámara de Concesionarios de Pinamar y representantes del sindicato. La misma pasó a un cuarto intermedio.

“En el ámbito municipal, no tenemos el Plan de Gestión Integral Acuática. No fue aprobado por la provincia porque no tiene el acuerdo con el gremio. No garantiza los dos guardavidas por puesto y los 150 días de trabajo”, apuntó Plastina.