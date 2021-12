Funcionario de Tandil atropelló, mató y huyó: familiares de la víctima hicieron destrozos en la Municipalidad

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio La Movediza de Tandil. Un conductor atropelló a un joven de 19 años que cruzaba la calle, quien minutos después falleció. El automovilista se dio a la fuga y siete horas después se entregó. Resultó ser el Director de Espacios Verdes Públicos, Luciano Jaureguiber.

Este domingo a las 4 de la mañana, Jorge Simón de 19 años caminaba junto a un amigo por el barrio La Movediza. Al llegar a una esquina, un auto lo atropelló y su conductor no se detuvo.

El joven fue rápidamente trasladado en ambulancia al Hospital Ramón Santamarina. Presentaba una grave herida en su cráneo por lo que fue derivado a terapia intensiva, donde finalmente falleció horas después.

Alrededor de las 11 horas del domingo, unas siete horas después del accidente, se presentó en sede policial un hombre asegurando ser quien manejaba el auto. Resultó ser el director de Espacios Verdes Públicos municipal, Luciano Jaureguiber.

Tras conocerse la noticia del deceso de Simón y la identidad del automovilista, familiares y allegados de la víctima organizaron una manifestación para exigir Justicia.

La marcha recorrió las calles de la ciudad y cuando llegó al municipio la situación se descontroló. Varias personas generaron destrozos y una fuerte custodia policial evitó que los manifestantes ingresaran al edificio.

🔴 Tandil: repudio a funcionario que atropelló, mató y huyó. La violenta manifestación frente al Municipio se registró luego del fallecimiento de un joven que fue embestido por el Director de Espacios Verdes de esa ciudad. Hubo destrozos en el edificio ➡️ https://t.co/YCr5sHjnDx pic.twitter.com/J4GMM83VF1 — Verte (@CanalVerte) December 6, 2021

Mientras tanto, desde el municipio de Tandil confirmaron que Jaureguiber fue cesado de sus funciones, mientras avanza la investigación.

“Sabemos que hay cámaras, pero no me han dicho si hay imágenes a disposición, no hay testigos, solo el amigo”, comentó Marcelino Simón, padre de la víctima fatal.

también te puede interesar…

Además aseguró que la zona del accidente está debidamente iluminada “pero tenemos miedo que oculten información, él se presentó, pero 7 horas después”.

“Venían caminando y el auto aparece por atrás, no lo llegaron a ver, solo que era un auto oscuro y con vidrios oscuros, él no pudo ver ni siquiera la patente. Lo dejó como una bolsa de basura”, reprochó el papá de la víctima.