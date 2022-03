VIDEO.- Grave episodio de violencia: le tiraron una bengala a un juez de línea en un partido de fútbol femenino

El último fin de semana un árbitro sufrió heridas en el brazo luego de que desde una de las tribunas del estadio Club Tiro Federal de Bahía Blanca le arrojaran una bengala, minutos antes de un partido de la Liga Femenina de Fútbol.

El lesionado fue Marcos De Agostino, de 21 años, quien estaba en la cancha como juez de línea Nº 2, cuando recibió el impacto de la bengala que le causó quemaduras en el brazo derecho y por el que tuvo que ser trasladado al Hospital Penna para recibir atención médica.

El juez sufrió un corte profundo de unos 12 centímetros, además de la quemadura.

Fuentes policiales detallaron que el objeto fue lanzado desde la tribuna local (sobre calle Liniers), que fue secuestrado y se iniciaron las investigaciones para dar con la persona que lo arrojó.

El partido, que enfrentaría a Club Tiro Federal vs Libertad fue suspendido debido al incidente, por lo que las 80 personas del público fueron desalojadas.

La palabra del damnificado

De Agostino dialogó con el medio local La brújula 24 y detalló lo sucedido: “En el horario donde más me duele el brazo es por la mañana, porque es el momento en el que me tengo que someter a los controles diarios. Por fortuna no llegó a tocar ningún músculo y, al ser un elemento con pólvora podría infectarse la zona, algo que se está controlando. Tuvieron que sacarme parte de la piel quemada y recién allí coser”.

“Llevo menos de un año como árbitro, venía de dirigir un partido de juveniles en Bella Vista y había sido citado a Tiro Federal para uno de Femenino. No se vivía ningún clima especial en la previa, nada hacía presagiar lo que ocurrió. Estábamos con la terna completa en el círculo central y cuando salieron las chicas del equipo local junto a niños, en el momento en que se sacaban la foto, visualizo la bengala que golpea en el alambrado perimetral, sobre la parte superior”, sostuvo el juez de línea, en su charla.