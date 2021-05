Desde el lunes, Provincia volverá al sistema de fases pero 121 municipios estarán en Fase 2

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, adelantó que desde el lunes 31 de mayo volverá a regir el sistema de fases previo a la cuarentena estricta de 9 días que vence el domingo. En la actualización epidemiológica, 55 nuevos municipios del interior descendieron a Fase 2, con suspensión de las clases presenciales.

“Hay una normativa vigente hasta el 11 de junio. Seguiremos funcionando como veníamos hasta el viernes pasado. Las mayores medidas de cuidado se replicarán el siguiente 5 y 6 de junio como estableció el último decreto nacional. En Provincia aplicarán en los municipios en Fase 2 y 3”, adelantó Bianco.

Y confirmó: “A partir del lunes 1 de mayo, y excepto el fin de semana del 5 y 6 de junio, tendremos un regreso al sistema de fases, con menos actividades suspendidas”.

Debido al gran crecimiento de los contagios en el interior bonaerense, la actualización del mapa epidemiológico sumó a 55 municipios en Fase 2, por lo que quedarán 121 en la etapa más restrictiva, con suspensión de las clases presenciales.

En tanto, en Fase 3 continuarán tan sólo 13 municipios. Estos son: General Arenales, Rojas, Arrecifes, Castelli, Salliqueló, Tres Lomas, Olavarría, La Madrid, Benito Juárez, Coronel Pringles, Dorrego, Monte Hermoso y Villarino. En tanto, sólo San Cayetano permanecerá en Fase 4. Sólo en estas localidades habrá clases presenciales.

Bianco destacó el avance de la vacunación y aseguró que hay gran caída en la tasa de letalidad que el año pasado fue del 3,5 en promedio y durante el último mes fue del 1,1%. “Esto responde exclusivamente a la vacuna. Tenemos que hacer un esfuerzo más, están llegando millones de vacunas y vamos a incrementar el ritmo de vacunación. Estamos muy cerca de empezar una respuesta definitiva a la pandemia”, aseveró.

Por otra parte, se refirió a la realización de la Copa América en estadios de la provincia y expresó: “No podemos pedir esfuerzos a toda la población y que el fútbol no esté sujeto a un protocolo muy estricto. No habrá circulación de simpatizantes, no puede haber aglomeración de personas”.